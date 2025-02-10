Karabağlar’ın dev spor kompleksi sporun merkezi olacak

Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:45

Güncelleme: 10.02.2025 - 11:45

Karabağlar Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapımını sürdürdüğü Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’nde inşaat çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı. Altyapı işlerinin bitmesiyle çevre düzenleme çalışmaları hızla devam eden tesisi gezen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, incelemelerde bulundu.

HER SPORA UYGUN TESİS

Sadece Karabağlar’a değil tüm İzmir’e hitap edecek olan 32 dönümlük tesis, resmi spor karşılaşmalarına da ev sahipliği yapabilme özelliğine sahip. Merkezde açık alanlarda 3 bin seyirci kapasiteli futbol sahası, 3 adet açık basketbol sahası ve uluslararası standartlarda bir tenis kortu bulunacak. Kapalı alanlarda ise 500 seyirci kapasiteli yarı olimpik yüzme havuzu ve 450 seyirci kapasiteli basketbol ve voleybol sahası yer alacak. Tesis içinde ayrıca hentbol, judo, tekvando, jimnastik ve güreş gibi branşlara uygun özel salonlar da bulunacak. Tesisin içinde antrenman odaları, kondisyon salonları, soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, kafeterya gibi birçok ek ünite ve 150 araç kapasiteli otopark ile hizmet verecek.

“BU MERKEZ KARABAĞLAR VE İZMİR İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM OLACAK”

Başkan Kınay, merkezin İzmir ve Karabağlar’a büyük katkı sağlayacağını belirterek, “İlçemizin ve İzmir’in en önemli tesislerinden biri olacak Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’nde çalışmalar son aşamaya geldi. Futbol sahası, açık ve kapalı basketbol sahaları, tenis kortları ve birçok branşın yer alacağı bu modern tesis ile gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız ve tüm sporseverler için yeni bir merkez oluşturuyoruz. Ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bu projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Çok yakında bu merkezde bir araya geleceğiz ve sporu birlikte yaşayacağız” diye konuştu.