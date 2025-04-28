Karşıyaka çiçek açacak

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:58

Güncelleme: 28.04.2025 - 11:11

Karşıyaka’nın çevre dostu kimliğiyle özdeşleşen ve doğanın en güzel renklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine görsel şölen sunan “Çiçek Festivali” bu yıl 22’nci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Karşıyaka Belediyesi tarafından Bostanlı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilecek festivalin açılışı, 16 Mayıs Cuma günü yapılacak. Farklı il ve ilçelerden üreticilerin katılacağı festivalde mevsimlik çiçek çeşitleri, süs bitkileri, çalı çeşitleri, sebze fideleri, ağaç ve ağaççıklar satışa sunulacak. Tezgahlarda saksı çeşitleri, çiçek ilaçları, toprak ve gübre gibi ürünler de yer alacak. Ayrıca açılış töreninde ücretsiz tohum dağıtımı yapılacak. Üreticiden tüketiciye aracısız alışveriş imkanı yaratacak festival 18 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

EN GÜZEL BALKON BAHÇELERE ÖDÜL

Öte yandan, yine bu yıl 22’nci kez düzenlenen “En Güzel Balkon Bahçe Yarışması”nın başvuruları da 5 Mayıs’a kadar devam edecek. Yarışmanın ödül töreni, Çiçek Festivali’nin açılış gününde gerçekleştirilecek. ‘En Güzel Balkon’, ‘En Güzel Bahçe’ ve ‘En Güzel Apartman Bahçesi’ kategorilerinde ilk 3’e girecek Karşıyakalılara plaketleri ve ödülleri takdim edilecek.

“BAHARIN COŞKUSUNU PAYLAŞACAĞIZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Kentimizle özdeşleşen Çiçek Festivali için büyük bir özenle hazırlıklarımızı yaptık. Yeşile, çiçeğin her çeşidine, doğanın tüm güzelliklerine olan sevgimizi paylaşmak ve baharın coşkusuna ortak olmak isteyen herkesi, 16-18 Mayıs tarihleri arasında Bostanlı Pazar Yeri’ne bekliyoruz. Festival ile birlikte düzenlediğimiz En Güzel Balkon Bahçe Yarışması için de başvuru süreci devam ediyor. Yarışmamızla yaşam alanlarını yeşillendiren ve güzelleştiren Karşıyakalıları ödüllendirecek, örnek göstereceğiz. Herkesi bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.