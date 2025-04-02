Karşıyaka Kent Konseyi Parkı tamamlandı

Yayınlanma: 02.04.2025 - 09:41

Güncelleme: 02.04.2025 - 09:41

Karşıyaka Belediyesi, son bir yılda hız verdiği park ve yeşil alan projelerine bir yenisini daha ekledi. Dedebaşı Mahallesi 6119/1 Sokak ile 6111/2 Sokak kesişiminde bulunan mevcut park, her yaştan vatandaşlara yönelik sosyal ve fiziksel aktivite alanı olarak baştan sona yenilendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, 400 metrekarelik arazinin büyük kısmı yeşil alan olarak düzenlendi. Modern ve konforlu oturma alanları oluşturuldu. Oyun grupları tamir ve bakım çalışmalarıyla daha estetik ve güvenli hale getirildi. Mini konser ve tören gibi etkinliklerin de yapılabileceği bir alan olarak tasarlanan park, yeni yüzüyle halka hizmet vermeye başladı.

BÖLGE HALKINA NEFES OLACAK

Park alanında incelemelerde bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Modern kentler sadece binalardan, yollardan ibaret değildir; insanlarımızın nefes alabileceği, dinlenebileceği, doğayla iç içe olabileceği alanlara da ihtiyacımız var. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, Dedebaşı Mahallesi’nde bulunan parkımızı revize ederek çok daha keyifli ve nitelikli bir alan yarattık. Parkımızın yapımında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böylesine güzel parka, kentimize değer katan Karşıyaka Kent Konseyi’nin adını vermekten de mutluluk duyuyoruz. Hep birlikte, daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.