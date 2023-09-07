Katip Çelebi Üniversitesi İZBAN’a bağlanıyor

Yayınlanma: 07.09.2023 - 13:55

Güncelleme: 07.09.2023 - 13:55

İzmirlilere rahat, güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'a iki yeni istasyon daha kazandırıyor. İzmir`in kuzey-güney hattında hizmet veren ve 12 yılda bir milyon sefer sayısına ulaşan İZBAN'da, Şirinyer ile Kemer istasyonları arasında kalan Lale Mahallesi ve Çiğli'de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi bölgesinde açılacak istasyonlar için çalışmalar başladı. Yapılacak iki istasyonla birlikte 41 olan durak sayısı 43'e çıkmış olacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Lale Mahallesi'nde bulunan bölgede fore kazık makinesi ile inşaat başladı. UKOME'den alınan kararla bölgedeki yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Katip Çelebi bölgesinde ise mobilizasyon ve sondaj çalışmaları tamamlandı.

UYSAL: 2024’ÜN KASIM AYINDA BİTMESİ PLANLANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö Sistemleri Şube Müdürü Gülay Uysal, “Kemer ile Şirinyer istasyonu arasında yer alacak Lale Mahallesi İstasyonu Gürçeşme ve Lale mahallelerine hizmet verecek. İkinci istasyonumuz da Katip Çelebi. Üniversite ve Balatçık bölgesine hizmet verecek bir istasyon. Bu talepler hem muhtarlarımız hem de vatandaşlarımızdan geldi. Yapımına karar verildi. 2024 yılının Kasım ayında tamamlanması planlanıyor” dedi.