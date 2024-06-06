Katip Çelebi Üniversitesi ve Gürçeşme İZBAN’a bağlanıyor

Yayınlanma: 06.06.2024 - 11:48

Güncelleme: 06.06.2024 - 11:48

İzmirlilere rahat, güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'a 4 yeni durak daha kazandırıyor. İzmir`in kuzey-güney hattında hizmet veren İZBAN'da, Şirinyer ile Kemer istasyonları arasında kalan Gürçeşme İstasyonu ve Çiğli Katip Çelebi Üniversitesi bölgesinde açılacak istasyonun kaba inşaatı devam ediyor. Gürçeşme bölgesinde yaşayan yurttaşların, Çiğli’de ise Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin ve Balatçık sakinlerinin talepleri doğrultusunda yapımına başlanan istasyonların en kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor.

UYSAL: HEDEF 2025 MAYIS’INDAN ÖNCE TAMAMLAMAK

Her iki istasyonda inşaatların hızla ilerlediğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö Sistemleri Şube Müdürü Gülay Uysal, “Katip Çelebi İstasyonu Ulukent ile Egekent istasyonları, Gürçeşme İstasyonu ise Şirinyer ile Kemer istasyonları arasında hizmet verecek. Betonarme imalatlarımız devam ediyor. Zemin iyileştirme çalışmalarımız tamamlandı. Her iki istasyonumuzu muhtarlardan, yurttaşlardan gelen talep doğrultusunda açıyoruz ve aktif kullanılacağını düşünüyoruz. 2025 yılı Mayıs ayında tamamlanması planlanan istasyonlarımızı daha kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. 210 metre uzunluğundaki Katip Çelebi İstasyonu çapraz iki perondan oluşuyor. Yine 210 metre uzunluğundaki Gürçeşme İstasyonu’nda da karşılıklı iki peron var” dedi.

İSTASYON SAYISI 45’E ÇIKACAK

Menemen Asarlık ve Koyundere’de yapılacak istasyonların proje çalışmaları sürüyor. Egekent-2 ve Menemen İZBAN istasyonları arasında kalan bölgede halkın talepleri ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlanan istasyonlar hizmete girdiğinde yurttaşların raylı sistem hattı ile konforlu bir şekilde seyahat etmesi sağlanacak. 4 yeni istasyonun da hizmete girmesi ile birlikte İZBAN’ın durak sayısı 45’e çıkacak.

136 KİLOMETRELİK HAT

Türkiye'nin en uzun banliyö hattı 2010 yılında 80 kilometre ile Aliağa ile Menderes arasında hizmete girdi. TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapılan İzmir Banliyö Sistemi İZBAN hattı önce Torbalı'ya kadar uzatıldı. Ardından Tepeköy - Selçuk arasındaki 26 kilometrelik bölüm hizmete açıldı. İZBAN hattı Selçuk İstasyonu'nun da katılımıyla 136 kilometreye ulaştı.