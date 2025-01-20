Kemalist ve çevre İzmir’de konuşuldu

Yayınlanma: 20.01.2025 - 15:56

Güncelleme: 20.01.2025 - 15:56

Kemalist Aydınlanma Derneği, yönetim kurulu üyeleri İzmir Aliağa’da düzenlenen Çevre ve Demokrasi panelinde çevre duyarlılığı üzerine konuştu. Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Kemal Anadol, Kemalizmin anlamı ve çevre konusundaki çağdaş yaklaşımları vurguladı.

Panelin önemli konuşmacılarından biri olan Kazdağları Ekoloji Platformu ve Kazdağları Kardeşliği üyesi Ferzan Kayra, bir çevre aktivisti olarak bölgedeki ekolojik sorunlara değindi. Kayra, Danıştay raporları beklenmeden kesilen bir milyon ağacın Kazdağları’nda yarattığı tahribattan söz etti. Ayrıca, 26 Ocak’ta Cengiz İnşaat’ın altın madeni projesine karşı düzenlenecek büyük çevre eylemine katılım çağrısında bulundu.

Panele katılan bir diğer isim, 24. Dönem CHP Uşak Milletvekili ve Avukat Dilek Akagün, Uşak’ta gerçekleştirilen maden faaliyetlerinin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini ele aldı. Akagün, doğal kaynakların talan edilmesine karşı hukuki mücadelenin önemine dikkat çekerek, yerel halkın bu tür girişimlere karşı daha bilinçli olması gerektiğini ifade etti.

TOPLUM SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Panelin son konuşmacısı Prof. Dr. Ali Osman Karababa, insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararlara dikkat çekerek, ormanların yok edilmesinin iklim düzeni, biyolojik çeşitlilik ve su döngüsü gibi kritik işlevleri olumsuz etkilediğini belirtti. Ayrıca, hava kirliliğinin sağlık sorunlarına yol açtığını ve ekolojik dengenin korunması için toplumsal bilinçlenmenin önemini vurguladı.

Panelde, Kemalist Aydınlanma Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Serter de katılımcılarla birlikte yer aldı. Kemalist Aydınlanma Derneği, bu tür etkinliklerle hem çevre sorunlarına hem de demokrasiye dair farkındalık yaratmaya devam edeceğini belirtti.