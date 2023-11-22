Kent Dayanışma Ağı ve Kentiz.biz platformu kuruldu

Yayınlanma: 22.11.2023 - 11:23

Güncelleme: 22.11.2023 - 11:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli bir kent yaratma hedefi doğrultusunda bir adım daha atıldı. Kentlilik bilinci ve dayanışma kültürünün geliştirilmesi, afet, yoksulluk gibi kent sorunlarının çözümü konusunda yerel yönetimle sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışmasını sağlayacak Kent Dayanışma Ağı ve Kentiz.biz platformu İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıyla tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya bürokratlar ve sivil toplum kuruluşları, odalar ile derneklerin temsilcileri katıldı.

SOYER: YAŞASIN DAYANIŞMA

Kentte bulunan sivil kuruluşların, kentin afet planının vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, “Bu anlayışla yaptığımız toplantılarda aldığımız kayıtlar çerçevesinde, İzmir’de kamu yararına çalışan sivil kuruşlar ile İzmir Dayanışma Ağı’nı oluşturduk. Amacımız, bu kentte ve kent dışında yaşanacak her tür felakette ve bugün ülkemizde kitleselleşen yoksullukla mücadelede, birlikte hareket etmek. Biliyorum ki İzmir Kent Dayanışma Ağı Afet Koordinasyon Planı’nda çok önemli bir yeri olan Mahalle Afet Gönüllüleri çalışmasına büyük destek olacak. Artık hepimiz biliyoruz ki; afet olduğu andan itibaren ilk saatler, canlarımızın kurtarılması açısından çok önemli ve yardım ekipleri gelinceye kadar sokağımızda ve mahallemizde yapabileceğimiz çalışmalar var. Bu nedenle kentimizde Mahalle Afet Gönüllülerini ne kadar çok artırabilirsek, İzmir’de olası bir afette o kadar hızlı ve etkili müdahale yapma imkanına ulaşabiliriz. İzmir Kent Dayanışma Ağı sayesinde; Covid-19 pandemisinden bu yana tüm afetlerde belediyemizin yanında olan ve bizlerle dayanışma içerisinde bulunan sivil kuruşlar ile ‘bu henüz başlangıç’ diyerek mücadeleyi artıracağız. Tıpkı Ernesto Che Guevara’nın dediği gibi; ‘Dayanışma halkların inceliğidir’. Biz de diyoruz ki; dayanışma yaşatır, yaşasın dayanışma” diye konuştu.

“DEMOKRASİNİN TEKNOLOJİ İLE BULUŞMASININ ÖNÜNÜ AÇMAMIZ GEREKİYOR”

Hasta bir gezegende yaşadığımızı ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Bence tedavisi bir tane; o da demokrasi. Biz demokrasiyi toplum olarak 5 yılda bir sandığa gitmekten ibaret bir şey zannediyoruz. Demokrasi; şeffaflık, hesap verilebilirlik, hukukun üstünlüğü erdemini içinde barındıran bir şeyken, neden bu dünyada totaliter ve popülist iktidarlar hakim? Demokrasinin erdemlerinde zafiyet olduğundan değil, hayata geçirilişinde sıkıntılar var. Belki masaya artık doğayı oturtmamız gereken bir noktadayız. Belki de ekolojik demokrasiyi de konuşmamız gerekiyor. Ekonomik sosyal demokrasiyi konuşmamız gerekiyor. Bir de demokrasinin teknoloji ile buluşmasının önünü açmamız gerekiyor. Dijitalleşme… Bizim demokrasiyi dijitalleştirmeye ihtiyacımız var. Bu toplantı kıymetli bir toplantı. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Demokrasiyi inşa etmenin tek yolu var dayanışma. Bu toplantıyı ortak aklı ortaya çıkarmak için yapılan çok anlamlı girişim olarak görüyorum. Büyümesini, yayılmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

YALÇIN: BU ÇALIŞMAYI KALICI HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

İzmir Kent Dayanışma Ağı hakkında bir sunum yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Melih Yalçın, “Amacımız; İzmir’de kentlilik bilinci ve dayanışma kültürünün geliştirilmesi ve afet, yoksulluk gibi kent sorunlarının çözümü konusunda yerel yönetimle sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışmasının sağlanması. Tek amacımız bu. Ortak bir çalışma hedefliyoruz. Bu çalışmayı kalıcı hale getirmek istiyoruz” dedi.

ŞAİROĞLU: AMACIMIZ İZMİR’DEKİ KURULUŞLARI BİR PLATFORMDA BİR ARAYA GETİRMEK

Yaşar Üniversitesi ve Goodsted Sosyal Girişim ortaklığında oluşturulan Kentiz.biz platformu hakkında bir sunum yapan Goodsted Sosyal Girişim’den Sevgi Şairoğlu, “Kentiz.biz ile amacımız Whatsapp gruplarında toplanan İzmir’deki kuruluşları bir platformda bir araya getirmek. Daha sürdürülebilir, daha kalıcı bir etkiye sahip olan, daha ölçeklendirilebilecek bir platforma toplamak olacak” şeklinde konuştu.