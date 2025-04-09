Konaklı gençler iklim krizine karşı harekete geçti

Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:34

Güncelleme: 09.04.2025 - 12:34

İklim kriziyle mücadele konusunda öncü çalışmalara imza atan Konak Belediyesi, Sosyal İklim Derneği ile birlikte hayata geçirdiği ve gençlerin kendilerini ifade etmenin yanı sıra karar alma süreçlerinde etkin olma şansı elde ettiği “Youth Act4Climate – I·klim İc¸in Genc¸lik Hareketi” projesi kapsamında Konak Genç İklim Forumu gerçekleştirdi. İklim savunuculuğu eğitiminin ardından projenin ikinci etkinliğinde bir araya gelen gönüllü gençler iklim kriziyle mücadelede fikirlerini paylaşma fırsatı buldu. Tüm gün süren forum süresince gençler, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma ve gençlik katılımına dair taleplerini belirledi. Programın açılış konuşmalarını Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu adına Başkan Yardımcısı Simge Eldeniz, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Birimi Uzmanı Nilüfer Sivrikaya, UNDP Proje Müdürü ve Baş Teknik Danışmanı Neslihan Cankara, Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz gerçekleştirdi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan Sivil Katılım Projesi kapsamında hazırlanan proje sayesinde gençler, iklim krizi alanındaki çalışmalarının çıktılarını Konak Belediyesi’yle paylaşacak; krizle mücadele süreçlerinde katılımcı olacak.

“ELDE ETTİĞİMİZ POLİTİKA ÖNERİLERİNİ KONAK BELEDİYESİ’NE SUNACAĞIZ”

Konak Genç İklim Forumu, açılış konuşmalarıyla başladı. Proje ortağı Sosyal İklim Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz, gençlerin sesinin duyulur olmasının önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: “Konak Belediyesi’yle iki ayrı proje daha yürütüyoruz. Bugün, bir araya gelme nedenimiz olan Youth Act4Climate – I·klim İc¸in Genc¸lik Hareketi projesini 12 ay boyunca Konak’ta, tüm gençlere iklim krizini nasıl anlatabiliriz, taleplerimizi Konak Belediyesi içinde nasıl anlatabiliriz, nasıl yenilikçi bir katılım süreci inşa edebiliriz ve gençler olarak sesimizi nasıl duyurabiliriz, diyerek yürütmeye başladık. Gönüllü genç liderlerimiz aramızda. Bugünkü etkinliğimiz oldukça önemli ve burada çok önemli çıktılar da elde edeceğiz. Elde ettiğimiz politika önerilerini ise Konak Belediyesi’ne sunacağız. Bundan sonra gençlerin bu süreçte daha fazla yer almasını, uygulamaların bir parçası olmasını sağlamaya çalışacağız.”

“KONAK BELEDİYESİ’NİN KATILIMA AÇIK YAKLAŞIMI TAKDİRE ŞAYAN”

UNDP Proje Müdürü ve Baş Teknik Danışmanı Neslihan Cankara ise gençlerin Konak Belediyesi’yle el ele gerçekleştirdiği bu projenin, Türkiye’nin farklı noktalarında yürüttükleri projelere örnek teşkil ettiğine dikkat çekerek, “Biz UNDP olarak biz bunun gibi 35 farklı projeyi daha destekliyoruz. İklim, afetlere karşı direnç, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kırılgan grupların güçlendirilmesi alanlarında ve sivil toplum-kamu işbirliğinde yeni teknolojilerin de hayata geçirilmesiyle ilgili projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Aslında konumuz katılım. Siz burada Konak Belediyesi’yle el ele olarak katılımın çok güzel bir örneğini sergiliyorsunuz. Konak Belediyesi’nin katılıma açık bir yaklaşım sergilemesi takdire şayan. Burası bizim diğer illerdeki projelerimiz için de örnek gösterdiğimiz bir oluşum ve işbirliği” ifadelerini kullandı.

“KONAK’TAN TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BİR MODEL OLUŞTURACAKSINIZ”

Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Birimi Uzmanı Nilüfer Sivrikaya da Türkiye’ye örnek bir model oluşacağını belirterek, “TBB olarak hedefimiz sivil toplumun yerel yönetişim süreçlerine daha etkin katılımını desteklemek; özellikle kadın, genç ve kırılgan grupların seslerini yerel politika alanında görünür kılmaktır. Bugün burada örneğini gördüğümüz projeler aynı zamanda yerel düzeyde dönüşümün, katılımcılığın ve ortak aklın güçlü birer göstergesidir. Konak Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği ortaklığıyla hayata geçirilen bu projenin, gençlerin iklim kriziyle mücadelede aktif rol almasını sağlaması; aynı zamanda politika önerileriyle çözüm üreten aktörler haline gelmesi son derece kıymetli. Forum boyunca, Konak’tan Türkiye’ye örnek olacak bir model oluşturacaksınız” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZİN KARAR ALMA SÜREÇLERİNE DAHİL OLMALARINI SAĞLIYORUZ”

Konak Belediye Başkan Yardımcısı Simge Eldeniz, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun gençlere mesajını iletti. Başkan Mutlu’nun mesajında şu ifadeler yer aldı: “Ekolojik bir yıkımla karşı karşıyayız ve dünyamız yaşanabilir olmaktan büyük bir hızla uzaklaşıyor. Bir an önce, yerelden başlayarak, herkesin bu farkındalığı edinip, ne yapabileceğine kafa yorması gerekiyor. Hep birlikte günümüzün en önemli küresel çevre sorunu olan iklim meselesine odaklanmak ve kentlerimizi dirençli hale getirmek zorundayız. Konak Belediyesi olarak yakın geleceğimizi hatta bugünümüzü bile tehdit eder hale gelen iklim krizine karşı önemli çalışmalara imza atıyoruz. Aynı zamanda gençlerimizin karar alma süreçlerine aktif bir şekilde dahil olmalarını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, geleceğimiz sizlerin ellerinde şekillenecek.”