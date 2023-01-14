Konak’ta işçi enflasyona ezilmedi

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 15:11

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 15:11

Konak Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube arasındaki toplu iş sözleşme görüşmeleri mutlu sonla sonuçlandı.

Sözleşmenin ücret dahil tüm maddelerinde varılan uzlaşma sonucu, Konak Belediyesi Başkanlık makamında, Belediye Başkanı Abdül Batur, Disk Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras ve SODEMSEN Genel Sekreteri Cahit Korkmaz sözleşmeyi imzaladı. Sözleşme töreninde SODEMSEN Hukuk Müşaviri Hüseyin Can Güner, Konak Belediyesi MERBEL Şirket Müdürü Ali Gökdermen, Konak Belediyesi bürokratları ve sendika işyeri temsilcileri de hazır bulundu. İmzalanan sözleşmeye göre daha önce 235 TL olan en düşük yevmiye 400 TL’ye çıktı. Böylece Konak Belediyesi çalışanları yıllık yüzde 65 olarak açıklanan enflasyon rakamı üzerinde zam almış oldu. 27 aylık olarak imzalanan sözleşmeye göre Konak Belediye çalışanları sonraki iki altı ay, tüfe artı 2 puan, son 9 ay ise tüfe artı 5 puan maaş zammı alacak.

BATUR: İŞÇİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, toplu iş sözleşmesini uyumlu bir şekilde tamamladıklarını dile getirerek şunları söyledi: “Uzun soluklu bir süreçten sonra masa başında bitirmenin mutluluğu ve huzuru içindeyiz. Konak Belediye Başkanı olarak bize yakışan, Disk Genel-İş 5 No’lu şubesine yakışan bir şekilde, SODEMSEN’in de katkılarıyla bugün bu noktaya geldik. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu hepimiz biliyoruz. Gerçekten uçurumda bir ekonomik kriz. Ama buna rağmen belediyemizin şartlarını zorlayarak, sizlerin de isteklerinizi makul bir seviyeye çekmenizle, uzlaşarak bu toplu sözleşmeyi bağladık.” Konak Belediyesi’nin tüm emekçileriyle birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: “İş barışını sağlamış bir şekilde, huzur içinde, işçi kardeşlerimizle omuz omuza bir mücadeleyi başlatmış bulunuyoruz. Önümüzdeki süreçte bir mücadele var ve bu mücadelede hep birlikteyiz, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Tüm sendika yöneticilerimize, işçi temsilcisi arkadaşlarımıza, SODEMSEN yetkililerine, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hem sendikamıza hem belediyemize hayırlı olsun.”

DİSK'TEN BAŞKAN BATUR'A TEŞEKKÜR

Disk Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras da Konak belediye Başkanı Abdül Batur’un toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde gösterdiği hassasiyet için teşekkürlerini iletti ve “Hepimiz adına Belediye Başkanımız Abdül Batur’a, bu süreçte koyduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Verdiği mücadele ve müdahaleden, bu konudaki hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Devreye girmemiş olsaydı birçok konuda yol alamayacaktık” dedi.