Konak’ta tarihe yolculuk devam ediyor

Yayınlanma: 03.06.2024 - 10:27

Güncelleme: 03.06.2024 - 10:27

İzmir’de Konak Belediyesi’nin kent kültürünü ve tarihini tanıtmak amacıyla düzenlediği ve büyük bir ilgi gören ‘Konak Tarih Gezileri’ bu sezon da yoğun katılımla devam ediyor. İzmir’in 8500 yıllık tarihine yolculuk yapan konuklar, İzmir’in kalbi Konak’ın tarihi yapıları arasında yer alan dini ve sivil mimari örneklerini gezerek hakkında bilgi alıyor. Ücretsiz düzenlenen gezi kapsamında sabah saatlerinde Basmane’de bulunan belediye binasının önünden kalkan araçla kent turuna başlanıyor. 25 kişilik kontenjandan oluşan gezi grubunun ilk durağı Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün doğduğu ev olan Konak Belediyesi İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı oluyor. Ardından Kadifekale’ye hareket eden araç güzergahında bulunan İkiçeşmelik Caddesi’ne adını veren tarihi İki Çeşme, Eşrefpaşa Bayramyeri’nde yer alan Roma Dönemi Smyrnası’nın en önemli caddelerinden biri olan ve döneminin önemli yapıları arasında bulunan Altınyol olarak da bilinen Tarihi Roma Yolu hakkında konuklara bilgi aktarılıyor. Pagos tepesinde bulunan Kadifekale’ye ulaşan konuklar muhteşem İzmir Körfezi manzarasıyla karşılaşıyor. Makedon Kralı Büyük İskender’in rüyasıyla da efsaneleşmiş Kadifekale’nin tarihini, mit ve hikâyeleri uzmanından dinleyen konuklar, surlardan eşsiz manzarayı izleme fırsatı da buluyor.

ROTAMIZ BASMANE

Kadifekale’den sonra gezi, Basmane bölgesinde devam ediyor. Bu bölgede yer alan, tarihi açıdan büyük önem taşıyan kültürel ve dini mekanlar ile sivil yapı örnekleri ziyaret ediliyor. Adım adım gezilen bölgede; Aya Vukla (Aziz Vukolos) Kilisesi, Türk Evi, Kumrulu Mescit, Altınpark Kazı Alanı, Konak Belediyesi İzmir Radyo ve Demokrasi Müzesi, Oteller Sokağı’nda yer alan Sadık Bey Oteli uğrak noktalar arasında yer alıyor. Basmane Semt Merkezi’nde ağaçların gölgesinde verilen çay ve dinlenme molasından sonra gezi; Kadın Müzesi, Emir Sultan Türbesi, Tarihi Anafartalar Caddesi’nde yer alan Dönertaş Sebili, Namazgah, Sefarad Yahudilerin bir arada yaşadığı mimari yapılar arasında yer alan kortejolar, Lüks Hamam ile devam ediyor. Yaklaşık 6 saat süren gezi ile konuklar yaşadıkları kenti, İzmir’i ve Konak’ı daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

DOLU DOLU VAKİT GEÇİRDİLER

Konak’ın hiç bilmedikleri sokaklarını ve tarihi yapılarını uzman eşliğinde gezmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten konuklar, unutulmayacak anlar yaşadıklarını ifade ederek tüm İzmirlileri Konak Tarih Gezileri’ne katılmaya davet etti. “Kenti keşfetmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı” diyen katılımcılar, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya ücretsiz sunulan imkandan dolayı teşekkür etti.

YENİ ROTALARLA DEVAM EDECEK

Haziran ayının ilk iki haftasında salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenecek olan Konak Tarih Gezileri’ne yaz aylarında artan sıcaklık nedeniyle ara verilecek. Gezi, eylül ayından itibaren Konak Belediyesi Kent Tarih Birimi’nin rotaya ekleyeceği yeni adreslerle kaldığı yerden devam edecek.