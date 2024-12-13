Konak’ta yeni yıla kadın emeğiyle girilecek

Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:58

Güncelleme: 13.12.2024 - 09:58

Konak Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala sevdiklerine hediye alacakların ilgiyle takip edeceği Yılbaşı Kermesi’ni Alsancak Dominik Caddesi’nde açıyor. 14 Aralık Cumartesi saat 11.00-18.30 saatleri arasında açık kalacak kermeste, hediyelik olarak sergilenecek el emeği ürünlerin yanı sıra müzik dinletileri ve halk dansları gösterileri de güne renk katacak. Konak Belediyesi koroları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sanatçılarının katılımıyla Uğur Sayınbatur’un şefliğinde müzik ziyafeti yaşanacak. Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ise yöresel halk oyunları gösterisi gerçekleştirecek. Konak Belediyesi semt merkezlerinin yanı sıra İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, Konak Kadın Kooperatifi ve Konak Engelsiz Yaşam Köyü de kermesteki yerini alacak.

KONAKLI KADINLARIN ÜRETİMİ

Konak Belediyesi’nin semt merkezlerinden ve kermese katılmak için başvuran Konaklı kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinden oluşan kermese tüm İzmirlileri davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Kadın emeğinin değerlendiği, kadının daha da güçlendiği bir yıl dileğiyle, Konaklı kadınların el emeği ürünlerini değerlendirme fırsatı bulduğu kermesimizle 2025’i karşılıyoruz. Tüm İzmirli komşularımızı, sevdiklerine yılbaşı hediyesi almaya kermesimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.