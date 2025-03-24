Konak'taki iftar buluşmasına izin çıkmadı, 4 bin kişilik yemek paket olarak dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan ayının başından bu yana her akşam bir ilçede kurduğu iftar sofraları kapsamında Kemeraltı’nda yapılacağı duyurulan buluşma İzmir Valiliği’nin kararıyla iptal edildi. Yapılan hazırlıklara rağmen iftar sofraları kurulamayınca, Büyükşehir ekipleri 4 bin kişilik sıcak yemeği yurttaşlara paket şeklinde dağıttı.

Konak'taki iftar buluşmasına izin çıkmadı, 4 bin kişilik yemek paket olarak dağıtıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 22:16

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ramazan ayında birlikteliği, bereketi, dayanışmayı büyütmek için 30 ilçeyi kapsayan iftar buluşmaları Konak'ta yapılamadı. Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi'nde düzenlenecek iftar buluşması ülkede yaşanan süreç gerekçe gösterilerek İzmir Valiliği kararıyla iptal edildi. Hazırlanan 4 bin kişilik sıcak iftarlık İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından esnaf ve yurttaşa ulaştırıldı.

KAMUOYU BİLGİLENDİRİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından kamuoyuna yapılan duyuruda, “İzmir Valiliği tarafından bugün 17.15 itibarıyla tarafımıza iletilen talimat ile planlanmış olan Kemeraltı iftarımız gerçekleştirilemeyecektir. Hazırlanan yemekler halihazırda orada bulunan ve dayanışma noktalarımıza gelen hemşehrilerimize dağıtılmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #İzmir #İzmir valiliği #İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

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