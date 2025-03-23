İzmir'de çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek...

Yayınlanma: 23.03.2025 - 23:27

Güncelleme: 23.03.2025 - 23:27

İzmir, 24-30 Mart'ta tiyatrodan müziğe, söyleşilerden dans gösterilerine kadar birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 25-26-28-29 Mart'ta Konak Sahnesi'nde "Ve Kazanan", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "İlerleme", 28-29 Mart'ta Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İki Yeşil Su Samuru" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 24 Mart'ta "Barış Ormanı", 25-27-28 Mart'ta "Dansın Ritmi", 26 Mart'ta "Mozart Akşamı" konserini sahneleyecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 28 Mart'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser verecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 28 Mart'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda "Hatıralar Müzikali" dans gösterisi sunacak.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, 24 Mart'ta Klinik Psikolog Özgün Engün ve Psikolog Aslı Yüksel ile "Sanat Terapisi" atölyesi, 25 Mart'ta "Minyatür Sanatında Melek Figürleri" söyleşisi ve aynı gün Prof. Dr. Yaşar Ersoy'un "Kuzey İonya Özelinde Ölüm Gerçeğine Kültür-Sanat Açısından Bakış: Gelenekler ve Uygulamalar" başlıklı konuşmasına ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 27 Mart'ta İsmet İnönü Sahnesi'nde "Çok Tuhaf Soruşturma", 28-29 Mart'ta aynı sahnede "Demokrasi Gemisi" oyunlarını sahneleyecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 24 Mart'ta 32.? ?İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında Paolo Damiani konseri, 27 Mart'ta Trio Vecando konseri gerçekleştirilecek.