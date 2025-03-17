Koray Avcı’dan Fethiye’de sokak konseri
Fethiye Belediyesi, şarkıcı Koray Avcı’nın sahne aldığı sokak konseri düzenledi.
Şarkıcı Koray Avcı, Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi önünde verdiği sokak konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir gün yaşattı. Fethiyelilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Avcı’nın kendine has yorumu ve sahne performansı büyük beğeni topladı.
Sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirirken, konser alanını dolduran dinleyiciler de hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen konser, Fethiye’de müziğe ve sanata olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi
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