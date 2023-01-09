Kredi kartı borçları yüzde yüz arttı!

Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:06

Güncelleme: 09.01.2023 - 12:06

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, derinleşen ekonomik kriz nedeniyle yurttaşın kredi kartına yöneldiğini ve borçların da katlanarak artığını belirtti.

“YURTTAŞIN BANKALARA OLAN TOPLAM BORCU 1 TRİLYON 533 MİLYAR TL”

“Halkın nasıl yoksullaştığını gösteren en önemli göstergelerden birisi kredi kartı borcundaki artışlardır” diyen Bakırlıoğlu, “Gelirleri giderlerini karşılayamayan dar gelirliler mecburen kredi kartına yükleniyorlar. Kredi kartları artık sadece zorunlu harcamalar için kullanılıyor. Kredi kartı harcamalarında market ve gıda harcamalarındaki artış bunu gösteriyor. Vatandaşların bankalara olan toplam borcu 1 trilyon 533 milyar liraya ulaşmış. Bunun 1 trilyon 103 milyarlık kısmı konut, otomobil ve tüketici kredileri, 430 milyar lirasını ise kredi kartı borcu oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“FAİZLER DE ARTTI”

Bankalara ödenen faizlere de dikkat çeken CHP’li vekil, “2021 yılı sonunda 215 milyar olan vatandaşın kredi kartı borcu 2022 yılı sonunda 429 milyar liraya yükselmiş. Yüzde 100’lük bir artış söz konusu. Tüketici kredisi ve kredi kartı faiz oranları yükselirken bankalara ödenen faizler de artmıştır. Vatandaşlar tüketici kredisi ve kredi kartlarına 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 106 milyar faiz öderken, 2022 yılının on bir ayında ödenen toplam faiz 166 milyara yükselmiş. Vatandaş bir yılda 60 milyar fazladan faiz ödemiş. Bankalara ödenen faiz yüzde 56,6 artmış. Burada en dikkat çekici rakam kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı. 2021 ilk on ayında kredi kartı borcunu ödeyemediği için 351 bin kişi takibe düşerken, 2022 yılının ilk 10 ayında bu sayı 775 bine yükselmiş” diye konuştu.

“ARTIŞ ORANI YÜZDE 121”

Maaşlara yapılan zamların eridiğini ifade eden Bakırlıoğlu, “Ne yüzde 54’lük asgari ücret artışı ne de memur ve emeklilere verilen yüzde 35’lik zam hiç kimseyi memnun etmedi. Çünkü herkes biliyor ki bu artışlar cebe girmeden iğneden ipliğe gelen zamlarla cebe girmeden uçup gitti. Artış oranı yüzde 121. Cumhurbaşkanı faiz indirimi dedikten sonra 2021 Eylül ayında 47 bin kişi olan kredi kartını ödemeyenlerin sayısına Ekim 2021 ayında bir anda 139 bin, kasım ayında 155 bin kişinin eklenmesi dikkat çekicidir. AKP iktidarı “nas” diyor, faize karşıyız diyor ama vatandaş yüksek faiz altında inim inim inliyor” dedi.

(CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun paylaştığı görsel)