KSK’li Denizkurdu: Hakaret ve suçlamalar bizi böler

Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:05

Güncelleme: 08.01.2025 - 11:05

İzmir'in en köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'da 24 Aralık'taki olağanüstü kongrede yetkinin kayyuma kalmaması için son anda göreve gelen yönetim henüz imza yetkisini alamaması ve 1 aylık yasal sürede de bu sorun çözülmemesi durumunda yeşil-kırmızılılar kayyum atanma tehlikesi ile karşı karşıya...

Konu hakkında sosyal medyada gelen sert eleştiriler üzerine Karşıyaka Spor Kulübü Danışma Kurulu Başkanı ve eski kulüp başkanı Hasan Denizkurdu 22 Ocak 2025 günü yapılması planlanan geniş katılımlı toplantı öncesi yazılı bir açıklama yaptı.

“SUÇLAMALAR BİZİ BÖLER”

Karşıyaka’nın içinde bulunduğu kaostan bir an önce kurtulması için yapılacak toplantıya danışma kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, KSK divan başkanlığı ve taraftarlar adına da çarşı grubu başkanı davet edildiğini söyleyen Denizkurdu, “Bu toplantıda şirketleşme dahil çıkış yolları aranacak ve alınacak karar kamuoyuna duyurulacaktır. Ancak, toplantı öncesi sosyal medyada bazı arkadaşlarımıza hakarete varan suçlamalar yapılmaktadır. Oysa bu krizden çıkışta en büyük desteği onlardan alarak en azından bugüne kadar gelebildik. Herkese bilinmelidir ki, sorun; Yaşar grubu ile sponsorluk bağının kopması, Çiğli Vergi Dairesince eski ve yeni yöneticilere toplam 90 milyon TL vergi borcu çıkarılması ki bu arkadaşlarımıza ödeme emri tebliğ edilmiştir. Bu nedenle, yönetim kurulunun istifası ve kayyuma gitmemek için oluşan yönetim kurulunun hala imza yetkisi alamamasıdır. Yaklaşık, iki aylık bu süreçte Karşıyaka kulübü yönetimsizdir ve bu süreç içinde kulübe en büyük yardımı, Yaşar Grubu, Cenk Karace, Azat Yeşil, Mustafa Karabağlı, İlker Ergüllü, Mustafa Taşova, Demir Çelik yapmışlardır. Verdikleri rakamlar da bir hayli fazladır. Onlar olmasaydı çoktan basket ve futbolda havlu atmıştık. Ayrıca 1912 Derneğinin başlattığı bağış kampanyasına katılan az veya çok bağış yapanlara da teşekkürü bir borç bilirim. Sonuç olarak, bu arkadaşlarımıza sosyal medya üzerinden yapılan hakaret ve suçlamalar bizi bölmekten başka bir işe yaramaz. Lütfen bu tür suçlamaları yapmayınız, bu insanları ve diğerlerini küstürmeyiniz. Bu çağrıma uyacağınızı bekler ve 22 Ocak 2025 toplantısında önemli kararlar alarak yol haritamızı yeniden çizeceğimizi belirtirim” diye konuştu.