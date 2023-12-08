Kybele Kültür Ödülü’ne Tunç Soyer layık görüldü

Yayınlanma: 08.12.2023 - 10:48

Güncelleme: 08.12.2023 - 10:48

Alman-Türk Dostluk Federasyonu tarafından 22 yıldır verilen e iki ülke arasındaki dostluk köprülerinin güçlenmesine katkıda bulunan "Kybele Dostluk Ödülü” bu sene İzmir’de sahibini buldu. Ödül töreni İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Kenti İzmir Derneği'nin (DİDER) katkılarıyla düzenlendi. Kybele Dostluk Ödülleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve kardeş kenti Bremen’in Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte Kybele Kültür Ödülü’ne layık görüldü. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Alman-Türk Dostluk Federasyonu Genel Başkanı Cihan Sendan ve yönetimi, Bremen Senatörü Özlem Ünsal, Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER) Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa Türk İş İnsanları Birliği Başkanı Ahmet Güler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Gökçe Başkaya, iş dünyası, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri katıldı.

KARCI: ÇALIŞMALARIMIZDA İLHAM KAYNAĞI OLACAK

Kültür Ödülü’nü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı aldı. Karcı, “Bu ödül İzmir’in kültürel çeşitliliği ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkıda bulunan tüm paydaşların eseridir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin değil sadece. Türk ve Alman dostluğunun da yansımasıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmek, ortak projelerle birbirimize daha da yaklaşmak için bir araya gelmek hepimizin ortak hedefidir. Belediyemiz Türk-Alman işbirliğini desteklemek ve bu dostluğu daha da pekiştirmek adına önemli adımlar atmıştır. Kardeş kentimiz Bremen ile İzmir arasında güçlü kültürel bağlar, güçlü bir dayanışma atmosferine zemin oluşturmuştur. Bremen’den kentimizi ziyaret eden Senatör Özlem Ünsal’ın aramızda olması İzmir-Bremen ilişkilerinin somut adımlarla geliştiğinin göstergesidir. Bu ödül, İzmir’in kültürel zenginlikleri ve dostluğa yaptığı katkıların da simgelerinden de biridir. Bu ödül gelecekteki çalışmalarımızda bize ilham kaynağı olacak. Yaşasın dostluk” dedi.

ÜNSAL: GÜZEL DOSTLUĞU PEKİŞTİRECEĞİZ

Kültür Ödülü’ne layık görülen bir diğer isim olan Bremen’in Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte adına ödülü Bremen Senatörü Özlem Ünsal aldı. Ünsal, “Dostluğumuz o kadar çok alanda gerçekleşti ki… Bunu İzmir-Bremen kardeşliği anlaşmasına bağlayarak da söyleyebilirim. Biz bugün kültürel, ticaret, üniversite gibi birçok kolda çok güçlü dostluklar kurduk. Bunu da pekiştirmek için 3 gün İzmir’deyim. Çok anlamlı görüşmeler yapacağız. Güzel dostluğu pekiştireceğiz” dedi.

ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Altı dalda verilen ödüller ve sahipleri şöyle oldu: Onur Ödülü Bavyera Eyalet Başbakanı Dr. MarkusSöder, Kültür Ödülü İzmir adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültür Ödülü Bremen adına Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte, Ekonomi Ödülü AnexTour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Spor Ödülü Türkiye Futbol Milli Takımı Eski Başantrenörü Stefan Kuntz, Turizm Ödülü TCWTA Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ve Diyalog Ödülü Avrupa Türk İş İnsanları Birliği Başkanı, DİDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Güler.