Kyme Antik Kenti yeniden tehdit altında

12 Eylül 2022 Pazartesi, 03:20

İzmir Aliağa’da üç bin yıllık geçmişe sahip Kyme Antik Kenti, liman genişletme çalışmaları nedeniyle tehdit altında. SİT derecesi düşürülen ve yapılaşmaya açılan antik kentin bulunduğu Nemrut Körfezi’nde Nemport adlı firmaya yeni iskele yapılması ve denizin doldurulması için onay veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni imar planı hazırladı.

Buna göre, firma 12 hektarlık alandaki genişletme çalışmaları kapsamında yaklaşık 100 bin metrekarelik deniz dolgusu yapacak, mevcut iskelesini 13 bin metrekare daha büyüterek 18 bin metrekarelik yeni iskeleyle bir adet de Ro-Ro rampası inşa edecek.

Doğal ve Kültürel Yaşam Girişim Sözcüsü Ahmet Tuncay Karaçorlu, “Kültür ve turizm faaliyetlerini sekteye uğratacak bu projeye karşıyız. Aliağa’daki Kyme Antik Kenti yanlış yapılan deniz ticareti faaliyetlerine kurban edilmektedir” dedi.

