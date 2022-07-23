Assos’taki binlerce yıllık medeniyetin izleri silindi

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Çanakkale Ayvacık’taki Assos Antik Limanı Nisan 2021’de heyelan tehlikesi nedeniyle afet bölgesi ilan edildi. Yaklaşık 500 gün kaya ıslahının sürdüğü çalışmalar geçen çarşamba günü son buldu. Yayınlanan görüntülerle birlikte yapılan ıslah çalışması doğa katliamını gözler önüne serdi. İlk günden beri çevreciler ve yurttaşlar tarafından tepki çeken projenin son hali sosyal medyada da eleştirildi.

Uygulanan ıslah çalışmasının doğru olmadığını belirten Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, “Bölgedeki kayaların hareket etmesini engelleyecek düzenekler oluşturulması gerekiyor. Ya da bu şekilde iş makineleriyle değil de söz konusu tehdit oluşturan kayaları kış ayından sonra bölgeden çıkartmak lazım. Bir yeri restore ederken en ince noktasına kadar düşünüyoruz, bunun için de aynısı olmalı” dedi.

(Önceki hali)

AKP iktidarının çeşitli bahanelerle doğa tahribatına yol açtığını belirten Özkara, “İsteselerdi özen gösterebilirlerdi ama doğal lanlarda hep çeşitli bahaneler üretilerek içimize sinmeyecek işler yapıyorlar. Geri dönüşü olmayan bu çalışmalar sadece birinci derece sit alanlarında değil doğal alanlarda da aynı yaklaşım içerisindeler. Önce bir gerekçe oluşturup adına kamu yararı ya da afet diyorlar. Sonra da kendince oluşturdukları bu bahaneler üzerinden tasarladıklarını hayata geçiriyor. Buna bir ‘dur’ dememiz gerekiyor. Yapılanların geri dönüşü yok” ifadelerini kullandı.

‘EĞİM İKİ KATINA ÇIKTI’

Islah çalışmalarının ardından bölgedeki eğimin iki katına çıktığını dile getiren Özkara, “Bize ‘İyi şeyler olacak’ diyorlar ama baktığımızda ortada büyük bir çelişki var. Bölgedeki eğim iki katına çıktı, düzlükler mevcut. Bunların belli ki bir nedeni var. Belki de kendilerince buraya yeni yapı yapacaklar. Ortada bir rant isteği var ama farkında değiller ki geçmişi geleceğe taşıyan değerlerimizi kaybediyoruz. Bize bırakılan bir miras var, onu korumalıyız. Ya gerçekten işin içinde gizlenen bir şey var, ya da gerçekten konunun idrakinde değiller” diye konuştu.

(Sonraki hali)

‘BİR DOĞA YOK OLDU’

Süreci en başından beri takip ettiklerini belirten Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, “Yapılmaması için çok çabaladık. İlk duyduğumuzda yürütmeyi durdurmak için dava açtık. Aynı zamanda suç duyurusunda bulunduk. Ancak proje, bir tane uzmanın ‘uygundur’ kararıyla onaylandı” dedi.

Bölgedeki ekosistemin yok olduğunu belirten Doğan, “Bölge aynı zamanda arkeolojik sit alanı olduğu için bölgedeki değerlerin yok olup olmadığından emin değiliz. Daha önce çalışmalar sırasında hafriyat malzemelerinin götürüldüğü yerde bir sürü tarihi parça gördük. Assos hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak” diye konuştu.