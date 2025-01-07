Laiklik İzmir’de konuşulacak
Laik Meclisi, İzmir’de Doç. Dr. Bilgin Çelik, Av. Murat Fatih Ülkü, Av. Mehrigül Keleş ve Prof. Dr. Kemal Kocabaş’ın katılımıyla “Laiklik Özgürlüktür” başlıklı panel düzenleyecek.
Laiklik ilkesinin korumak için kurulan Laik Meclisi, İzmir’de toplanacak. Laiklik ilkesinin konuşulacağı “Laiklik Özgürlüktür” başlıklı bir de panel düzenlenecek. Dr. Ersin Sağlamtaş'ın motaratörlüğünde Doç. Dr. Bilgin Çelik, Av. Murat Fatih Ülkü, Av. Mehrigül Keleş ve Prof. Dr. Kemal Kocabaş’ın katılımıyla 11 Ocak 2025 Cumartesi saat 14.00’de İzmir Barosu Tahir Elçi Salonu’nda düzenlenecek panelde uzmanlar ÇEDES'ten yeni anayasa tartışmalarına kadar birçok konu üzerinde konuşacak.
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