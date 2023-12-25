Livaneli Kütüphanesi, Zülfü Livaneli’nin katılımıyla açıldı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 11:40

Güncelleme: 25.12.2023 - 12:00

İzmir’de Bayraklı Belediyesi, Mansuroğlu Mahallesi’nde projelendirdiği Livaneli Kütüphanesi’nin yapımını tamamladı. Ayda ortalama 6 bin kitapseveri ağırlayan kütüphane, usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin de katıldığı törenle hizmete açıldı. Yaklaşık iki bin vatandaşın yer aldığı törene Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, Şair Tuğrul Keskin, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, mahalle muhtarı Yasemen Yavuzcezzar katıldı. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Zülfü Livaneli, açılış kurdelesinin ardından sevenleri için kitaplarını da imzaladı.

"SEN ÇOK YAŞA ZÜLFÜ LİVANELİ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Biz bu yola çıkarken İzmir’in kalbi Bayraklı’da yeni bir kent hayal ettik ve ilçemize yeni bir kimlik kazandırdık. Amacımız gelecek nesillere daha iyi bir Bayraklı bırakmaktı ve bu hedefimize ulaşmak için durmadan çalıştık. Anaokullarımızla, eğitim projelerimizle, Homeros Edebiyat- Sanat Festivali başta olmak üzere kültür sanat yatırımlarımızla bu hedefimize yaklaştık. Kütüphanelerimiz de bu yolculuğun önemli ayaklarından biri. Klasik kütüphanecilik kavramını bitirip, kentin sosyal yaşamına adapte bir kütüphane ve kitap kafe sürecini başlattık. Yurttaşlarımızın kültür ve edebiyat dünyasını geliştirmek istedik. Bu alanda Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde okunan, örnek gösterilen, gururumuz Zülfü Livaneli’nin adını da Bayraklımızda yaşatmak istedik. Biz, varlığından onur duyduğumuz Livaneli’nin eserleriyle büyüdük ancak görüyorum ki yeni nesil de ondan vazgeçemiyor. Bu değere katkı koymak adına Livaneli adını verdiğimiz kütüphanemiz ilçemize hayırlı olsun. Sen çok yaşa Zülfü Livaneli” diye konuştu.

“YAŞASIN İZMİR VE YAŞASIN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK”

Usta Sanatçı Zülfü Livaneli “Bu kütüphane benim için çok kıymetli bir sürpriz oldu. Başkanımız Serdar Sandal’a tekrar teşekkür ediyorum. Bir ülke, kültüre, sanata ve edebiyata değer verdiği kadar kalkınabilir. Görüyorum ki Bayraklı bu değeri kavramış ve yaşatma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye şiir ve edebiyatla dönüşür. Çünkü heyecanlı bir toplumuz. Bugün Bayraklı’da kitaba- sanata önem verildiğini görmek çok sevindirici. Yaşasın kültür, sanat, yaşasın İzmir ve yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerini kullandı.