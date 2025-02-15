Manisa'da coşkulu karşılama: Özgür Özel’in yolunu meşalelerle kestiler

Yayınlanma: 15.02.2025 - 18:32

Güncelleme: 15.02.2025 - 18:32

Salihli'de bir dizi programa katılan CHP lideri Özel, ilçeden dönüşünde Gökkaya Mahallesi mevkiinde mahalle sakinleri tarafından meşaleler ile karşılandı.

Çiçek takdim eden yurttaşlar "Manisa'nın gururu, Türkiye'nin umudu" sloganları attı.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUM"

CHP lideri Özel, burada yaptığı açıklamada "Burası Ahmetli'nin Gökkaya beldesiydi eskiden sonra maalesef Belediyeler gitti. Burası bir mahalle oldu. Gökkaya'da eskiden CHP çok güçlüydü burada. CHP Malatya'da çok güçlüyken İsmet Paşa'nın memleketiyken buraya küçük Malatya derlermiş. Sola çok oy çıkarken bir ara küçük Moskova derlermiş. Ben buraya geldim. 2004 seçimlerinde gördüm. Burayı AK Parti kazanmış. 2009'da geldik MHP kazanmış. Çalışmaya başladık. CHP'nin oyunu arttırdık, en son yüzde 77 aldık. Ama 1977'de yüzde 97'lik oy oranı var burda. 1977'yi yakalayana kadar burada yüzde 77 yaptık şimdi yüzde 97 yapacağız söz mü? Bir de bir de burası Ankara İzmir yolu üzerinde ana yol üstünde. Buranın özelliği mutlaka her CHP Genel Başkanı buraya bir kere girmiştir. İsmet Paşa girmiş. Ecevit girmiş. Deniz Baykal girmiş. Kemal Bey'i buraya soktuk hep beraber. Erdal İnönü girmiş. Ben hiç buradan çıkmıyordum zaten. Sizinle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Gökkaya Mahallesi sakinleri ise CHP lideri Özel'le gurur duyduklarını söylediler.