Özgür Özel'den 'kayyum' açıklaması: 'Bunun hesabını soracağız'
Manisa’da Ahmetli İl Başkanlığı'na ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, “Millet kimi seçtiyse baş taçıdır. Milletin seçtiği yönetir. Suçu varsa belediye meclisinden seçtirirsin bu hazımsızlık doğru değildir” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı temaslar için memleketi Manisa’ya geldi. İlk olarak Ahmetli Belediyesi’ni ziyaret eden Özgür Özel, “İktidar” sloganlarıyla karşılandı.
"BUNUN HESABINI SORACAĞIZ"
Başkan Fuat Mintaş’ı makamında ziyaret eden Özel daha sonra partisinin ilçe binasına gitti.
Burada halka seslenen Özel, kayyum atamalarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkan’ı Erdoğan’ın 2002 seçimlerinde yasağı nedeniyle seçime girememesi ve sonrasında yapılan Anayasal değişikliği hatırlatan Özel şu ifadeleri kullandı:
"Hazmedemiyor. Patron millettir. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere bunun hesabını soracağız. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Millet kimi seçtiyse baş tacıdır. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin. Milletin seçtiği yönetir katlanacaksın. Suçu varsa ayırırsın belediye meclisinin içeresinden seçtirirsin. Ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir."
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