Manisa’da yangından etkilenen üreticiye fidan desteği

Yayınlanma: 07.04.2025 - 15:57

Güncelleme: 07.04.2025 - 15:57

Manisa’da 2024 yılında çıkan orman yangınlarında ağaçları zarar gören üreticiye Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından fidan dağıtımı yapıldı. Gördes’te Boyalı, Karayakup, Merkeztepe ve Yeniköy mahallelerinde; Salihli’de Hacıhıdır, Kemer, Kurttutan, Kale, Yağbasan, Karasavcı, Dombaylı ve Eminbey mahallelerinde; Alaşehir İsmailbey Mahallesi’nde; Soma’da Tekeli, Işıklar, Karacakaş ve Bayat mahallelerinde, Saruhanlı Büyükbelen, Lütfiye ve Pınarbaşı mahallerinde, Akhisar’da Eroğlu mahallesinde, Şehzadeler Sancaklıçeşmebaşı mahallesinde toplam 65 bin zeytin, bin 580 adet ceviz fidanı teslim edildi.

“İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE HEP YANINIZDAYIZ”

Geçtiğimiz yaz yaşanan büyük yangının başladığı Gördes İlçesi Boyalı Mahallesi’nde üreticilere fidanları teslim eden Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in hepinize selamlarını iletiyorum. Bugün Boyalı köyünden başlayıp Salihli’ye kadar ilerleyen yangının, büyük bir felaketin izlerini silmek için o gün de burada olan Büyükşehir Belediyesi yine burada. Yarın da sizinle omuz omuza ve beraber olmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanımızın özel ilgi ve gayretleri her zaman yanınızda. İyi günde, kötü günde hep yanınızda olduğumuzu hissetmenizi istiyorum” diye konuştu.

66 BİN 580 FİDAN DAĞITILDI

Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ise “Geçtiğimiz yaz Manisa, afet boyutuna ulaşan çok ciddi yangınlar atlattı. En çok Salihli ve Gördes ilçelerimiz etkilendi. Bize hasar tespit raporlarıyla ulaşan zararların yaralarını sarmak için il genelinde 66 bin 580 adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Desteklerden; İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve hasar tespit komisyonları tarafından hasarları tespit edilen üreticiler yararlandı. İnşallah bir daha böyle afetler görmeyiz” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZ FERDİ ZEYREK TARIMA VE KIRSALA ÇOK DEĞER VERİYOR”

Geçen yaz yaşanan yangınlardan çiftçilerin çok mağdur olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Ziraat Odası olarak yangın başladığı andan şu ana kadar çiftçilerimizin hiç yanından ayrılmadık. Sağ olsun Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek tarıma ve kırsala çok değer veriyor. Biz de oda olarak onunla birlikte hareket ediyoruz. Toprak analizi yapıyoruz Büyükşehir’le beraber. Elimizden geldiği kadar Ferdi Başkanımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çünkü o bizim yanımızda, çiftçimizin yanında. Ayırdığı bütçeyle, yaptığı hizmetlerle bunu görüyoruz. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum” dedi.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Gördes Boyalı Mahallesi’nde yaşayan Şaban Şeref, “14 Ağustos’ta yangın çıktı. Zeytinlerimiz yandı. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımız duymuş. Bize yardım ediyor. Allah razı olsun, her zaman yanımızda. Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Yangında 90 tane kardeşimin, 30 tane de benim zeytin ağacım yandı. Bugün 30 tane kendime, 90 tane kardeşime alacağım. Ferdi Başkanımızdan çok memnunuz. Yangın sonrasında ve köyümüzün bazı işlerinde çok yardımcı oluyor. Gördes Belediye Başkanımız İbrahim Büke de. Allah razı olsun hepsinden” diye konuştu.

“BİZ TALEP BİLE ETMEDEN FİDANLARI GÖNDERDİLER”

Boyalı Mahallesi’nden Mustafa Yıldız, “Bizim evlerimiz de yandı. 6 tane evimiz yandı mahallemizde. Zeytinler de yandı. Zeytinliğin parsel numarasını göndermiştim ben. 225 tane fidan yazmışlar, sağ olsunlar. Biz talep etmeden Büyükşehir Belediyesi bu fidanları bize gönderdi” dedi.

Salihli Kale Mahallesi Muhtarı Yıldıray Bozdağ, “Bugün Başkanımızın gönderdiği fidanları dağıtıyoruz, kendisine teşekkür ediyorum. Yangında en çok zarar gören yerlerden biriyiz. Bütün ormanlık alanlarımız ve zeytinliklerimiz yandı. Çiftçinin yüzü güldü. Alamayanlar var, alabilenler var. Zeytinlikler tekrar yenilenecek” ifadeleri kullandı.

Salihli Kale Mahallesi’nde yaşayan Erol Akçay, “Çıkan yangın 4 gün sürdü. Bizim burası da 2 gün yandı. Zeytinlerimiz yandı. Biz yanmadığımıza dua ediyoruz. 4 gün dışarıda yattık. Mağdur duruma düştük. Geldiler şimdi zeytin dağıtıyorlar. Allah bin kere razı olsun derim. Vatanımıza milletimize, hepimize hayırlı olsun. O gün de bugün de hep yanımızdaydılar” dedi.