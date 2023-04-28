Maratonİzmir zamanı: Kentin en önemli markası olacak

Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:12

Güncelleme: 28.04.2023 - 10:12

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i spor kenti haline getirme hedefiyle düzenlenen Maratonİzmir’in dördüncüsü 7 Mayıs'ta koşulacak. 20 ülkeden 30 elit atlet ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla Cumhuriyet’in 100. yılında koşulacak Maratonİzmir, bu sene de Türkiye’nin en hızlı parkuru rekorunu yenilemeyi hedefliyor. 2021’de 2 saat 9 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk rekorun sahibi olan Etiyopyalı Tsegaye Getachew de bu yıl yine yeni bir rekor için İzmir'de olacak. Türkiye’nin en hızlı parkuru haline gelen Maratonİzmir’in startı, Şair Eşref Bulvarı’ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek.

İZMİR’İN TANITIMI İÇİN ÖNEMLİ

Başkan Tunç Soyer, Maratonİzmir’in kentin uluslararası platformda tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “İzmir, plajları ve koşu parkurlarıyla Avrupa’nın en avantajlı konumuna sahip. 629 kilometrelik sahil şeridi ve 100 kilometreyi bulan doğal plajlarımız, su ve plaj sporları için ideal. Ev sahipliğini yaptığımız CEV Continental Cup ve U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası gibi dev organizasyonlarla ulusal ve uluslararası etkinlik gücümüzü gösterdik. Maratonİzmir’i bu yıl ‘100 Yıllık Maratonu Maratonİzmir'de kutluyoruz’ temasıyla düzenliyoruz. Maratonİzmir, güzel İzmir’imizin en önemli markalarından biri olma yolunda ilerliyor. 7 Mayıs saat 07.00'de toplam 5 bine yakın kişinin katılımıyla rekorların kırılacağı bir yarış olacağına inanıyorum” dedi.

ÖNCE ALSANCAK’TAN KARŞIYAKA’YA

42 kilometrelik Maratonİzmir’de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka’ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi’ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na ulaşacak atletler, Marina İzmir’den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

Maratonİzmir kapsamında bu yıl 21 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan ve Türkiye'nin gençler kategorisinde ödül veren tek yarışı olan 10 kilometrelik 19 Mayıs Yol Koşusu, Maratonİzmir 10k yarışı içerisinde düzenlenecek. Bu yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 09.15'te verilecek. 10 kilometrelik yarışta atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak. 42 kilometrelik maraton ve 10 kilometrelik koşu için 5 bin atlet kayıt yaptırdı. 4. Maratonİzmir için Adım Adım ile sosyal sorumluluk işbirliği de yapılıyor. Adım Adım, bu yıl iyilik koşularının coşkusunu İzmir’e taşıyacak.