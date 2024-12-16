Marmaris’te çocuklara orman eğitimi
Marmaris Belediyesi ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nda düzenlediği etkinlikte çocuklara ormanı tanıttı.
Marmaris Belediyesi, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nda çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve çocukların doğayı korumak konusundaki farkındalığını arttırmak için bir etkinlik düzenledi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ile birlikte yürütülen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.
Orman nedir, ormanda hangi canlılar yaşar, birbirleriyle olan ilişkileri nedir gibi soruları yanıtlayarak doğayı korumanın öneminin anlatıldığı etkinliğe WWF’den eğitimciler katıldı. Öğrencilerle doğa posteri, besin zinciri, doğa tombalası, sevimli hayvan maskesi yapımı gibi çeşitli etkinlikler yapılan program iki gün sürdü. Programın ilerleyen günlerde de tekrarlanacağı bildirildi.
Etiketler: #Marmaris Belediyesi #Doğal Hayatı Koruma Vakfı #Orman
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