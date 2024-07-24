Mehmet Şakir Örs, Ege gündemini değerlendirdi

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:23

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:23

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, bölgede yaşanan orman yangınlarını, orman vasfından çıkarılan alanları ve turizmde yaşanan krizi değerlendirdi.

Örs ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 90 dakika aktarma sistemini yeniden hayata geçirmesini ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin emekliler için uygulamaya başladığı 'Halk kart'a da değindi.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.



