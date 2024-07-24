Mehmet Şakir Örs, Ege gündemini değerlendirdi
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, bölgede yaşanan orman yangınlarını, orman vasfından çıkarılan alanları ve turizmde yaşanan krizi değerlendirdi.
Örs ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 90 dakika aktarma sistemini yeniden hayata geçirmesini ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin emekliler için uygulamaya başladığı 'Halk kart'a da değindi.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için…’
- Su israfı yapan köylülere muhtardan duyulmamış anons
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MHP'li ismin yanıtına bakan bir daha baktı!
- Dünyayı gezen Rus YouTuber Türkiye'de öldü!
- Siyah kadın evine çağırdığı polis tarafından öldürüldü!
- Fenerbahçe deplasmanda avantajı kaptı!
- Trabzonspor'da 'Kürtçe' krizi!
- Hülya Avşar: Günah keçisi ilan edildim, suçum yok
- 'Keşke kendisi de emeklisine cömert olabilseydi’