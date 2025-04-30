Mehmet Şakir Örs, Ege gündemini değerlendirdi

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Şakir Örs, Ege gündemini değerlendirdi
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İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 30.04.2025 - 15:11

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, 1 Mayıs öncesi işçi bayramının önemi ve tarihi hakkında bilgiler verdi. 

İzmir'de de hissedilen İstanbul depreminin Ege Bölgesi'nde yansımaları üzerine konuşan Örs, Manisa'da 485. kez yapılan Mesir Macunu Festivali'ni de değerlendirdi.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.


Etiketler: #İzmir
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