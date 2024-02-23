Mehmet Şakir Örs, Ege’nin Gündemi’nde o bölgeyi işaret etti

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV’ye Ege'nin gündemini değerlendirdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.02.2024 - 14:19
Mehmet Şakir Örs, Ege’nin Gündemi’nde o bölgeyi işaret etti
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Siyasi partiler 31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdürürken Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, bölgenin nabzını tuttuyor.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.



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