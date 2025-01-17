Menteşe’de ihtiyaç sahibi ailelere destek
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 2024 yılı içinde belediyeye ait tarım arazilerinden elde edilen 1 ton sebze ve 5,8 ton zeytinden 550 litre zeytinyağı üretildiğini açıkladı.
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, tarım arazilerinin korunması, arttırılması ve üreticiye destek çalışmaları kapsamında 2024 yılı içerisinde belediyeye ait tarım arazilerinden 1 ton sebze ve 5,8 ton zeytinden 550 litre zeytinyağı elde edildiğini açıkladı.
Başkan Köksal, “Ata tohumlarından yetiştirdiğimiz 1 ton domates, biber ve patlıcanı ihtiyaç sahibi birey ve ailelere ulaştırdık. Ayrıca yine belediyemize ait zeytinlik alanlarda bulunan zeytin ağaçlarından toplanan yaklaşık 5,8 ton zeytinden 550 litre zeytinyağı elde ettik. Elde edilen zeytinyağının bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık, bir kısmını da belediyemize ait işletmelerde kullanmaya başladık. İhtiyaç sahibi birey ve ailelere desteklerimiz devam edecek” dedi.
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