Muğla Barosu eski başkanı Uzun milletvekilliği aday adaylığını açıkladı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 15:05

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 15:05

Muğla Barosu önceki dönem başkanı avukat Cumhur Uzun, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Muğla Milletvekili aday adaylığını açıkladı.

(Cumhur Uzun, aday adaylığını CHP Muğla İl Başkanlığı binasında açıkladı)

Uzun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına birlikte yürümek için çıktığımız ve ülkemize hizmet etmek şiarıyla koyulduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili aday adaylığı yolunda bizleri yalnız bırakmayarak onurlandıran partili yol arkadaşlarıma ve tüm gönül dostlarıma teşekkür ederim" dedi.