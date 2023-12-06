Muğla Büyükşehir Belediyesi kara kış yardımlarına başladı

Yayınlanma: 06.12.2023 - 14:47

Güncelleme: 06.12.2023 - 14:47

Kış mevsiminin kendisini hissettirmeye başlamasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Kara kış yardımı’ ile ihtiyaç sahibi yurttaşlara yakacak desteği dağıtımına da başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi özellikle kış aylarında yakacak ve maddi desteğin yanı sıra Kırsaldaki Çınarlar, Evde Bakım, Hasta Nakil, Soğuktan Sıcağa hizmetleri ile de vatandaşların yanında oluyor. Evlerine misafir olunan vatandaşların tedavisi, küçük tadilat işleri, soba kurulumu ve daha birçok konuda yanında olunuyor.

11 BİN 195 ÇUVAL YAKACAK DESTEĞİ SAĞLANDI

Bugüne kadar 1125 aileye 11 bin 195 çuval odun yardımı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki 1426 mezarlık alanının da bakım, onarım, temizlik, tabela, kuş yuvası yapım çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. İl genelinde mezarlık alanlarında yapılan temizlik, bakım, budama çalışmaları sırasında ortaya çıkan ağaç dalları ve kurumuş odunlar Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından küçültülüp yakacak haline getiriliyor. Yakacak haline getirilen odunlar yine Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ailelere soğuk kış günlerinde yakacak desteği olarak dağıtılıyor.

GÜRÜN: VATANDAŞLARIMIZIN İÇİNİ ISITAN HİZMETLERLE YANINDAYIZ

Yerel yönetimler olarak yollardan, altyapıya, ulaşımdan tarıma vatandaşları için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sosyal belediyecilik alanında proje ve hizmetleri ile de vatandaşların dört mevsim yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Gürün; “Her mevsimi ile insanları kendine hayran bırakan Muğla’mızda Büyükşehir Belediyesi olarak proje ve hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Altyapıdan ulaşıma, tarımdan çevreye şehrimizi geleceğe taşıyan hizmetleri hayata geçirirken bizlerin baş tacı vatandaşlarımıza dokunan projelerle onların yanlarında oluyor evlerine misafir oluyoruz. Özellikle kış aylarının kendisini hissettirdiği bugünlerde kara kış yardımlarımızla bir nebze olsun hemşehrilerimizin içini ısıtmaya çalışıyoruz” dedi.