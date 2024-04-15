Muğla itfaiyesi bayramda 134 olaya müdahale etti
9 günlük Ramazan Bayramı sürecinde yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan Muğla’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yurttaşların güvenli bir tatil geçirmesi için 134 olaya müdahale etti. Ekipler ayrıca Antalya’da yaşanan teleferik kazasında kurtarma çalışmalarına katıldı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yangın, kaza ve kurtarma olaylarına kısa sürede müdahale etti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yurttaşların rahat ve güvenli bir bayram tatili geçirmeleri için tüm ekipleriyle teyakkuz halindeydi. 9 günlük süreçte kenti yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret ederken itfaiye ekipleri birçok farklı olaya müdahale etti.
Ekipler, 25 anız 12 çöp ve konteyner, 8 araç, 8 moloz, 3 ev, 3 iş yeri, 1 orman olmak üzere toplam 88 yangına müdahale etti. Ayrıca, il genelinde oluşan araç trafiği nedeniyle yaşanan kazalara kısa sürede müdahale eden ekipler, 5 sıkışmalı,1 ölümlü trafik kazası, 19 hayvan kurtarma, asansörde mahsur kalma gibi 46 kurtarma olayına müdahale etti.
EKİPLER TELEFERİK KAZASINDA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI
Büyükşehir itfaiye ekipleri Muğla’daki olayların yanı sıra Antalya’da yaşanan teleferik kazasında kurtarma çalışmalarına katıldı. Antalya Tünektepe’deki teleferik kazasında mahsur kalan 174 vatandaş sağ salim kurtarılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışmalara 6 araç 17 personel ile destek verdi.
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