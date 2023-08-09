Muğla’da kadın üreticiye kıl keçisi desteği devam ediyor

Yayınlanma: 09.08.2023 - 14:17

Güncelleme: 09.08.2023 - 14:17

Tarım ve hayvancılıkta üreten köylünün yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kadın üreticilere yönelik başlattığı ve yoğun ilgi gören Kıl Keçisi projesi Milas, Bodrum ve Seydikemer ilçelerinin kırsal mahallelerinde devam ediyor. Bugüne kadar Muğla’nın 10 ilçesinde 318 kadın üreticiye 954 kıl keçisi dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas, Bodrum ve Seydikemer’de kıl keçisi dağıtımı için başvuruları başlattı.

Üç ilçede 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilerin başvurabileceği projede destek verilecek kişiler kura ile belirlenecek.