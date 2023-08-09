Muğla’da kadın üreticiye kıl keçisi desteği devam ediyor

Kıl Keçisi projesi kapsamında 10 ilçeden 318 kadın üreticiye 954 kıl keçisi dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum, Seydikemer ve Milas’taki kadın üreticilere de kıl keçisi dağıtımı yapacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.08.2023 - 14:17
Muğla’da kadın üreticiye kıl keçisi desteği devam ediyor
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Tarım ve hayvancılıkta üreten köylünün yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kadın üreticilere yönelik başlattığı ve yoğun ilgi gören Kıl Keçisi projesi Milas, Bodrum ve Seydikemer ilçelerinin kırsal mahallelerinde devam ediyor. Bugüne kadar Muğla’nın 10 ilçesinde 318 kadın üreticiye 954 kıl keçisi dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas, Bodrum ve Seydikemer’de kıl keçisi dağıtımı için başvuruları başlattı. 

Üç ilçede 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilerin başvurabileceği projede destek verilecek kişiler kura ile belirlenecek.


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