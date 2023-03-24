Muğla’da yılda 6 milyon lira tasarruf sağlayacak çalışma

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 13:31

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 13:31

Muğla Büyükşehir Belediyesi, artan enerji maliyetleri nedeniyle mevcut sistemleri daha verimli ve enerji tüketimi daha düşük ekipmanlarla değiştirmeye devam ediyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü tasarruf çalışmaları kapsamında özellikle içme suyunun ev ve iş yerlerine, arıtma suyunun tesislere aktarılması, tesislere gelen suyun arıtılması ile arıtılan suyun çıkışının sağlanması sırasında büyük elektrik enerjisi tüketimini en aza indirilmesi için mevcut sistemleri yenilemeye başladı.

YAPILAN YATIRIM BİR YIL DOLAMADAN KENDİ MALİYETİNİ ÇIKARACAK

Revizyon çalışması kapsamında Fethiye Ölüdeniz Mahallesini besleyen Karamuar ve Oluklu terfi istasyonlarında revizyon çalışmaları tamamlandı. Proje ile terfi istasyonlarına 4 milyon 223 bin TL yatırım yapılarak tesis kapasitesi yüzde 10 attırıldı ve yüzde 20 enerji tasarrufu sağlandı. Çalışma ile her iki terfide bulunan verimsel açıdan düşük ve kullanım ömürlerini tamamlamış olan yatay pompalar, yeni teknoloji yüksek verimli düşey pompalar ile değiştirilerek hidrolik yapılarda iyileştirmeler yapıldı. Bu sayede yıllık en az 6 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlanması planlanıyor. Böylelikle yapılan yatırım kendi maliyetini 1 yıl dolmadan çıkaracak.