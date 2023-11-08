Muğla’nın gençleri Ata’nın huzurunda

Yayınlanma: 08.11.2023 - 16:24

Güncelleme: 08.11.2023 - 16:24

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılında birçok farklı etkinlik düzenleyen ve 100. Yıl coşkusunu devam ettiren Muğla Büyükşehir Belediyesi SOGEM ile gençleri 10 Kasım Haftası’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e gönderdi. SOGEM ile gençler Ankara’da Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi (1. TBMM) ve Cumhuriyet Müzesi’ni (2. TBMM) ziyaret etti.

GENÇLER HEYECANLI VE GURURLU

SOGEM ile Anıtkabir ziyaretine katılan gençlerden Yiğit Deveci Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik ve SOGEM gençleri ile Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aynı zamanda hüzünlü ve gururlu olduğunu söyledi. Anıtkabir ziyaretine katılan gençlerden Zehra Baldız’da Anıtkabir’e ilk gelişi olmadığını ama her gelişinde sanki ilk defa geliyormuş gibi heyecanlandığını ve duygulandığını söyledi. SOGEM gençlerinden Okan Tokyay’da hep görmek istediği Anıtkabir’e Büyükşehir SOGEM ile geldiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Özgen Dibek’te Muğla’dan Anıtkabir için yola çıktıklarını, Anıtkabir’e ilk defa gördüğünü, çok mutlu olduğunu söyledi ve kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’e teşekkür etti. Anıtkabir ziyaretinde konuşan gençlerden Aslı Samsun’da Cumhuriyet’in 100.yılında SOGEM gençlik gönüllüleri ile Ankara’da Anıtkabir’de olmaktan dolayı çok gururlu olduğunu, Anıtkabir’i ilk defa gördüğünü söyledi ve gençlere desteği için Başkan Osman Gürün’e teşekkür etti. Melisa Doğan’da Anıtkabir ziyaretinde SOGEM ile bu etkinliğe katıldığını, yeni arkadaşlıklar edindiğini, Cumhuriyet’in 100.yılında Ankara’da Anıtkabir’de olmaktan dolayı çok gururlu olduğunu belirtti.