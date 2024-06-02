Muhalif belediyelere mali kıskaç!

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 12:39
Muhalif belediyelere mali kıskaç!
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Muhalif belediyelere mali kıskac¸! Mehmet S¸akir O¨rs anlattı: Personellerin maas¸ları gecikiyor!

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.



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