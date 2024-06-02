Muhalif belediyelere mali kıskaç!

Muhalif belediyelere mali kıskaç!
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.
Muhalif belediyelere mali kıskac¸! Mehmet S¸akir O¨rs anlattı: Personellerin maas¸ları gecikiyor!
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
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