Mustafa Gazalcı, Didim’de okurlarıyla buluşacak

Yayınlanma: 05.08.2024 - 15:45

Güncelleme: 05.08.2024 - 15:45

Aydın’ın Didim ilçesi eğitimci ve eski CHP milletvekili Mustafa Gazalcı’yı ağırlayacak. Gazalcı ilk olarak 11 Ağustos’ta Eğitim Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası ve Didim Cemevi’nin düzenlediği “Gericilik Kıskacında Türkiye ve Bağımsız, Laik, Demokratik Cumhuriyet Mücadelesi” başlıklı panelde yer alacak.

Didim Cemevi’nde saat 19.30’da gerçekleşecek panelin moderatörlüğünü Haydar Pınarbaşı yapacak ve KESK eski Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul da söz alacak.

Mustafa Gazalcı, Didim Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 20. Altınkum Yazarlar Festivali kapsamında 12 Ağustos saat 20.30’da da okurlarıyla buluşacak.