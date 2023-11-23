Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü'ne Gazalcı layık görüldü

Yayınlanma: 23.11.2023 - 14:51

Güncelleme: 23.11.2023 - 14:51

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) kurulduğu 2001 yılından beri Köy Enstitüleri devrimci kalıtını günümüze aktarmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla yayımladığı yetmişi aşkın kitap, dergi, 17 Nisan Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümlerinde “Aydınlanma Onur Ödülü” ile 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında verdiği “Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü” ile düzenlediği sempozyum, çalıştay, panellerle, Köy Enstitüleri davasını sürdürüyor.

TÖREN İLE ÖDÜLÜNÜ ALACAK

YKKED MYK, 2023 yılında Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülünü Gönen İlköğretmen Okulu ve Necatibey Eğitim Enstitüsü çıkışlı öğretmen, yazar, öğretmen örgütçüsü, 16. ve 22. dönem Denizli milletvekilliği yapmış Mustafa Gazalcı’ya verecek. İzmir’in Konak ilçesindeki Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’de 24 Kasım 2023 (yarın) saat 17.00 gerçekleştirilecek törende Gazalcı ödülünü alacak.

MUSTAFA NECATİ KİMDİR?

Mustafa Necati, 1926-1929 yılları arasında Cumhuriyet Eğitim Devriminin ışık saçan Milli Eğitim Bakanıdır. “Memlekette mektep bulamayan çocuk bırakmayacağım” diyerek bakanlık çatısını kuran, öğretmenlik meslek onurunu yücelten, öğretmenlere mektup yazan, Talim Terbiye Kurulunu, Gazi Eğitim Enstitüsünü, Kayseri Zincidere ve Denizli Köy Muallim Mekteplerini kuran Cumhuriyet Devrimcisi Mustafa Necati adına YKKED her 24 Kasım Öğretmenler Gününde Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü vermektedir.

MUSTAFA GAZALCI KİMDİR?

Mustafa Gazalcı, 1945 yılında Denizli ili, Güney ilçesinde doğdu. İlkokulu Güney’de tamamladıktan sonra Isparta Gönen İlköğretmen Okulu parasız yatılı yazılı ve sözlü sınavlarını kazanarak 1957 yılında okuma hakkını elde etti. Gönen İlköğretmen Okulu, kapatılan Gönen Köy Enstitüsü’nün devamıydı. Tınaz dağının eteklerinde kıraç, kireçli, karaçalıların bile yetişmediği bir coğrafyada kurulan derslikler, yatakhaneler, yemekhane, mutfak, bulaşıkhane, çamaşırhane, hamam, tarım ambarı, ahırlar, müzikhane, marangozhane, demir işliği, meyve bahçesi, sebze alanları, spor alanları, spor sahası, idare binası, terzihane, öğretmen lojmanları, çamlıklar, üzüm bağları, gül bahçeleri ve reviri ile tam bir yaşam alanıydı. Gazalcı Öğretmen, Gönen’den sonra Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü bitirdi. Öğretmenlik, öğretmen örgütlerinde üye ve yöneticilik ve sonra da siyasete atılarak Denizli Milletvekilliği yaptı. TBMM Kürsüsünde eğitim hakkı, laik-demokratik eğitim arayışlarının sesi oldu. 12 yıl EĞİT-DER genel başkanlığını başarıyla yürüttü. Barış Derneği Davasından yargılandı.