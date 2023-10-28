Nafiz Ulu ve Halil Vural’ın isimleri ölümsüzleşti

Yayınlanma: 28.10.2023 - 12:45

Güncelleme: 28.10.2023 - 12:45

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi Çamlık köyünde geçen yıl kansere yakalanıp vefat eden köyün sevilen genci Nafiz Ulu adına Gençlik ve Yaşam Merkezi açtı. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi de açılan merkezin içine Eğit Der İzmir Şubesi ile Halil Vural kütüphanesini kurdu.

Efes Selçuk Belediyesi Nafiz Ulu Gençlik ve Yaşam Merkezi açılışında konuşan Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şube Başkanı Özgün Utku, Köy Enstitülü bir öğretmen olan Halil Vural anısına, Vural’ın kitaplarıyla açılan kütüphane için Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür ederek, “Cumhuriyetin ikinci yüz yılını gençlere armağan ettiğimiz bu kütüphane ile kutluyoruz. Köy Enstitüsü geleneği eğitimde fırsat eşitliği demektir. Biz de köydeki evlatlarımıza onlar için seçip getirdiğimiz kitapları armağan ediyoruz. "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. " diye gençlere seslenen Başöğretmenimizin Mustafa Kemal Atatürk' e sonsuz saygı ve minnetle” dedi.

“İKİ RUHU BİRBİRİNE EMANET EDİYORUZ”

Nafiz Ulu’nun sağlık sorunları nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu de “Nafiz bizden Çamlık’ta gençlerin sosyalleşebileceği bir yer istemişti. Nafiz, sağlık sorunlarından dolayı eğitim görmek için çabalayan mücadeleci bir ruhtu. O yüzden dedik ki böyle bir şey yaparsak muhakkak onun adını vereceğiz. Başta Nafiz ve yaşam mücadelesi için, eğitim için direnen bütün gençlerimiz adına bu merkezi açıyoruz. Diğer taraftan da Köy Enstitüleri ruhu ile öğretmen yetiştirmek isteyen çok kıymetli Halil Vural hocamız var. Onun kitapları şimdi bu merkezde yer alan kütüphanemize bağışlandı. Biz iki ruhu birbirine emanet ediyoruz” diye konuştu.

“BU MERKEZİ, BU KÜTÜPHANEYİ ÇAMLIK’A EMANET EDİYORUZ”

Atatürk’ün eğitime ve köylere verdiği değerden feyz alarak Efes Selçuk Belediyesi Nafiz Ulu Gençlik ve Yaşam Merkezi’ni açtıklarını belirterek sözlerini sürdüren Sengel; “Bugün burada çocukların, gençlerin ve kadınların kurslara katılabileceği, kitap okuyacakları, ders çalışacakları, sosyalleşebilecekleri bir merkez açıyoruz. Bu merkezi, bu kütüphaneyi Çamlık’a emanet ediyoruz” ifadeleri kullandı. Yapılan konuşmaların ardından açılış programı Nafiz Ulu Gençlik ve Yaşam Merkezi’nin gezilmesi ile devam etti. Başkan Ceritoğlu Sengel, Halil Vural Kütüphanesi’ne Atatürk’ün Nutku’nu hediye etti.

Nafiz Ulu’nun annesi Selda Ulu, kaybettiği oğlunun adının yaşadığı yerde bir merkeze verilmesinden duyduğu mutluluğu belirterek; “Bugün benim çocuğum tekrar dünyaya geldi. Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugün mutluluk gözyaşları döktüm” dedi.

Halil Vural’ın kızı Jale Vural ise çok duygulandığını belirterek; “Bugünü babamın da görmesini isterdim. Bir gencin isminin verildiği, çocuklar için gençler için hayata geçirilen bir merkezde babam adına da bir kitaplığın olması beni çok gururlandırdı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.