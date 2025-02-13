Öğrencilere "Aylık Abonman Kart" müjdesi

Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:06

Güncelleme: 13.02.2025 - 12:06

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından 90 dakika ücretsiz aktarma sistemini geri getiren, üniversiteler ve öğrenci yurtları arasında daha hızlı ve kolay toplu ulaşımı sağlama hedefiyle beş ekspres ESHOT otobüs hattını devreye alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci Abonman Kartı uygulamasını da 1 Mart’ta başlatma kararı aldı.

AYLIK 480 TL'YE 100 BİNİŞ HAKKI

İzmir’de öğrenim gören öğrencilerin aylık yalnızca 480 TL’ye 100 biniş hakkı elde edeceği yeni sistem Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısında kabul edildi. Böylece 8,58 TL olan tek biniş ücreti, abonman kullanan öğrenciler için 4,80 TL’ye düşecek. Bu da gençlerin ulaşım masraflarında yaklaşık yüzde 50 tasarruf etmesini sağlayacak.

NASIL KULLANILACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) onaylanan Öğrenci Abonman Kartı, mevcut İzmirim Kart sistemine entegre çalışacak. Öğrenciler, İzmirim Kart mobil uygulamasını kullanarak abonman yüklemesi yaparak avantajlı ulaşım imkanından yararlanabilecek. Kullanılmayan biniş hakları bir sonraki aya devredilemeyecek. Öğrenci Abonman Kartı ve diğer ulaşım düzenlemeleri hakkında detaylı bilgiye; İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmirim Kart web sitelerinden ve Hemşeri İletişim Merkezi ALO 153 üzerinden ulaşılabilir.

ÖĞRENCİ KARTI UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Abonman kullanmak istemeyen, öğrenci tarifesi ile devam etmek isteyen öğrenciler mevcut sistemle kartlarını kullanabilecek. Toplu taşıma araçlarını gün içinde yoğun olarak kullanan, fazla sayıda biniş gerçekleştiren öğrenciler için Öğrenci Abonman Kartı bütçe dostu olacak. Öğrenciler, okulların kapalı olduğu ve toplu taşımayı az kullandıkları dönemde isterlerse abonman sistemi yerine normal öğrenci tarifesiyle devam edebilecek.

BAŞKAN TUGAY: GENÇLERİMİZİN ULAŞIMI DERT ETMESİNİ İSTEMİYORUZ

Öğrencilerin İzmir’de daha rahat ve ekonomik bir yaşam sürdürebilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Biz gençlerimizin ulaşımı dert etmesini istemiyoruz. Onlar sadece okullarına, derslerine ve geleceklerine odaklansın. İzmir’in öğrenciler için daha da yaşanılabilir bir kent olması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.