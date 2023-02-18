Öküzcüoğlu Alaşehir’in yeni deprem planını duyurdu

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 21:55

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 21:55

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 11 ili etkileyen depremler sonrası ilçede depreme karşı alınacak önlemler üzerinde çalışmalara başladı.

ÖKÜZCÜOĞLU: YOL HARİTAMIZI BELİRLEDİK

Konu hakkında imar müdürlüğünde görevli personelleriyle bir toplantı yapan Ahmet Öküzcüoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, “Depremle ilgili imardaki arkadaşlarla yol haritamızı belirledik. Bildiğiniz gibi deprem hepimizi derinden sarstı. Ben öncellikle Alaşehirli hemşehrilerime deprem boyunca göstermiş oldukları yakın ilgiden, yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Bildiğiniz gibi deprem bu coğrafyada milyon yıldır devam ediyor. Depremle beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu programı yapmamızın nedeni de sosyal medyada deprem bilimcilerin yakın zamanda Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl’e doğru uzanan bölgede deprem olabileceği ile ilgili sözlerinden kaynaklı. Bunlarla ilgili çalışıyoruz” dedi.

EKİPLER ALANDA RAPORLAR HAZIRLIYOR

2020 yılında ilk göreve geldiğinde meclisimizde bir deprem ve doğal afet komisyonu kurulması kararını aldıklarını hatırlatan Öküzcüoğlu, “Bu komisyon kurma nedenimiz, o zaman yaşadığımız Seferhisar depreminin yaralarını sarmakla uğraşıyorduk ve bölgemiz için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu yıl da tekrar meclisimizden geçirerek bu komisyonun çalışmasını sağlayacağız. Şu anda deprem bölgemize teknik bir ekip gönderdik. Orada hasar tespitiyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaları yaparken hasar almış binalardan ve sağlam binalardan görseller gelecek beton numunelerle, döndüklerinde bir rapor hazırlayacaklar. Akabinde Alaşehir'de beton santrallerinden, mimarlar mühendis odalarından temsilciler, belediyemizin fen işleri, imar müdürlüğünden ekipler ve müteahhitlerimizle o bölgeye bir teknik ekip daha yollayacağız. O bölgedeki çalışmalarını yapıp Alaşehir’e dönecekler, döndüklerinde de bize bir rapor hazırlayacaklar. Alaşehir için ne yapılabilir?, Sorunları nelerdir, can ve mal kaybının en aza indirebilecek tedbirler nelerdir? Bunlar konuşulacak ve uygulamaya en kısa zamanda geçeceğiz” diye konuştu.

FAY HATININ GEÇTİĞİ YERE İMAR YOK

Alaşehir'de 1969’da yaklaşık 7 büyüklüğünde bir deprem yaşadığını hatırlatan başkan, “Can ve mal kayıpları yaşadık. 54 yıldır Alaşehrimizde bir deprem olmuyor ama yarın olacak gibi de çalışmalarımıza hız vermek zorundayız. Bunun için yeni imara açılacak bölgelerde. Mart ayının üçünde ihaleye çıkıyoruz. Bu ihale şartnamesi ne göre; burada 225 tane sondaj çalışması yapılacak. 5 tane bir, 20 tane de bir farklı derinliklerde olmak üzere sondaj çalışması yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda. Alaşehirimizde yeni imara açılacak bölgelerdeki fay hatları, zemin etütleri ortaya konacak ve buna göre imar alanları belirlenecektir. Raporlar doğrultusunda fay hatlarının üzerinde inşaat yapılmamasını ve belirlenecek kat sayılarını belirleyeceğiz. Kimse bizden fazla kat istemesin, bilimsel ışıkların altında bu sonuçlara göre kat yükseklikleri yeni imar planımızda belirlenecek. Kimse siyasi popülizm amacıyla bizden burada katları yükseltmenizi beklemesin neyse, verilere göre kat yükseklikleri yeni imar alanlarında belirlenecek” ifadelerini kullandı.

DENETİMLER SIKILAŞTI

İlçede kolon riskli ve tavan döşemelerindeki kesimlerden ötürü ihbarlar aldıklarını belirten Ahmet Öküzcüoğlu, “Ekiplerimiz bunlarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Projeye uygun olmayan inşaatlar mühürlendi. Bir ekibimizde sahaya indiriyoruz. Kolon kesilen, binalar varsa bunların tespitlerini yapacaklar. Bölgemizde 2 yıldır deprem hareketlerini izleyen bir istasyonumuz var. Buradaki sismik hareketlilik gün ve gün araştırılıyor. Eğer hareketlilikte bir değişim olursa bize bilgi geliyor ve bu bilgiler üzerinde araştırma yapılıyor” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTEYENLERE YARDIMCI OLACAĞIZ”

Eğer güçlendirme yapmak isteyen vatandaşlarımız varsa teknik ekibimiz, belediyedeki imardaki fen işlerindeki ekiplerimiz onlara proje desteğinde bulunacaktır” diye devam eden Öküzcüoğlu, “Ayrıca kentsel dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımız bize başvurabilirler. Kentsel dönüşüm yapacak arkadaşlarımız için değişiklik yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bölgemizde kırmızı hatlar var; kat yükseklikleri maksimum 4 kat arttı. Zemin artı 5 kat denebilir. Bu da yerel yönetimlerin elini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Sevgili vatandaşların. Hata yapmadan gitmeye çalışıyoruz. Yarın deprem olacak gibi çalışacağız. Bu anlamda arkadaşlarımız elbirliğiyle ve sivil toplum örgütleriyle beraber bilimsel metotlarla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.