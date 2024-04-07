Otomotivcilerin başkanı Mehmet Torun güven tazeledi

Yayınlanma: 07.04.2024 - 23:59

Güncelleme: 07.04.2024 - 23:59

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Olağan Genel Kurulu, Bornova Belediyesi Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleşti. Mevcut yönetim kurulu başkanı Mehmet Torun, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulun divan başkanlığını İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz yaparken, genel kurula önceki dönem EGOD başkanlarından olan Bornova Belediyesi Geçmiş Dönem Başkanı Mustafa İduğ, İsmail Kazcıoğlu, Mustafa Akkalay ve EGOD üyeleri katıldı. Yönetim kurulunun ibra edilmesi sonrasında tek liste olarak seçime giren Mehmet Torun, genel kurulun tüm oyunu alarak ikinci dönem için vize aldı.

Seçimden sonra bir konuşma yapan EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, EGOD olarak birinci döneminde yürüttükleri faaliyetlerin üzerinde bir performansla yeni dönemde çalışacaklarını söyledi. Yeni yönetimde Başkanvekili olarak Deniz Özçakırlar'ı belirlediklerini ifade eden EGOD Başkanı Torun, "Bize gösterilen bu güvene layık olmak için çalışacağız. Türkiye olarak zorlu bir süreçten geçerken otomotiv gibi son derece önemli bir sektörün sorunlarını, problemlerini ve beklentilerini merkezi ve yerel idarelere ulaştırma noktasında birçok faaliyet yürüteceğiz" diye konuştu.

EGOD 2024-2027 Yönetim Kurulu Mehmet Torun, başkan Deniz Özçakırlar, başkan vekili Erkan Uz, başkan yardımcısı Ertuğ Akkalay, başkan yardımcısı Berk Altınkeser, genel sekreter Erdem Gülüş, Sayman Fatih Odabaşılar, üyeler, Ramazan Bektaş, Serkan Terece, Tahsin Yüksel, Nilsu Kalkan, Sevgi Algan, İlker Alkız, Ahmet Namık Kutlu, Oğulcan Aktaş.