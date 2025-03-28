Roman çocuklarının hedefi konservatuvar

Yayınlanma: 28.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2025 - 04:00

Konak Belediyesi’nin bünyesinde kurulan Roman Kültür Merkezi’nde açılan müzik bölümleri sınavlarına hazırlık kursu yoğun ilgi görüyor. Bu kurs, yalnızca müzikle ilgilenen çocukların yeteneklerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda onları prestijli okullarda profesyonel bir eğitim yaşamına hazırlıyor. Kursun en dikkat çekici özelliği, çocukların sadece müziksel becerilerini geliştirmekle kalmayıp onları önemli müzik okullarına giriş için gereken sınavlara da hazırlanıyor olması. Devlet konservatuvarı, güzel sanatlar lisesi, eğitim fakültesi ve devlet Türk musikisi konservatuvarı gibi okullara hazırlık yapan öğrenciler, piyano, keman, perküsyon ve kanun gibi enstrümanlarda profesyonel eğitmenlerle dersler alıyor.

"GELECEĞİN ÖNEMLİ MÜZİSYENLERİ YETİŞİYOR"

Müzik eğitmeni Uğur Sayınbatur, Roman Kültür Merkezi’nde her hafta düzenli olarak yapılan eğitimlerle çocukları sınavlara hazırladıklarını belirtti. Sayınbatur, “Roman mahallesinde çok yetenekli çocuklar var. Her hafta iki gün, uzman eğitici kadromuzla bu çocuklarla bir araya geliyoruz. Müzikal yeteneklerini geliştirmelerinin yanı sıra, onları geleceklerinin önemli müzisyenleri olmaya hazırlıyoruz” dedi.

HEDEFLERİ KONSERVATUVAR

Kursa katılmaya hak kazanan çocuklar arasında yer alan ünlü perküsyon sanatçısı Hamdi Akatay’ın torunu 11 yaşındaki Berat Akatay Bakbak, “Piyano dersi alıyorum ve perküsyon çalışıyorum. Dedem de ünlü bir sanatçı. Müzik okullarına hazırlanmak istiyorum. Eğitimli müzisyen olmak istiyorum ” dedi. Piyano dersi alan Muzaffer Gülgonca da “Ailemde de müzisyenler var abilerimden biri keman biri piyano çalıyor ben de ileride çok iyi bir müzisyen olmak istiyorum” diye konuştu. Aydemir Çoltu da kanun çaldığını söyleyerek “Burada olmaktan çok mutluyum. İleride çok iyi bir müzisyen olmak istiyorum. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz” şeklinde konuştu.