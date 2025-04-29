Şahane Göztepe, açık fark

Yayınlanma: 29.04.2025 - 08:55

Güncelleme: 29.04.2025 - 08:55

Göztepe, nihayet 11 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Sarı kırmızılılar Gürsel Aksel'de dün akşamki haftanın son maçında ligin ilk yarısındaki şahane Göztepe'yi sahaya yansıtarak güçlü rakibi Başakşehir'i 4-1'lik skorla farklı geçti.

Maçtan önce FB ile final oynayan ve yaş grubunda ikinci olan Göztepe U 14 takımı kupasıyla statta taraftarların alkışlarıyla tur attı.

Göztepe'de sezonu kapatan Solet ve Djalma yanında sakatlıkları süren Miroshi, Juan ve Bokele maç kadrosunda yer almadı. Stoliov sahaya şu 11'i sürdü: Lis-Furkan, Heliton, Koray- Ogün, Dennis, Doğan, Tijaniç, İsmail- Romulo, Kubilay.

İLK YARIDA İKİ SAKATLIK VE İKİ GOL VARDI

Cezalar nedeniyle tribünlerde yer yer boşluklar dikkat çekti. Maçın hemen başında Göztepe kalesinde golü görebilirdi, Başakşehir forveti Fiqueriedo'nun altı pastaki vuruşunu Lis çelmeyi başardı. Bu pozisyonun ardından Doğan sakatlandı ve 3'te yerini Ahmet'e bıraktı. İlk dakikalarda konuk ekip Göztepe kalesinde üst üste tehlikeli oldu fakat forvetleri içeri atılan toplara dokunamadı. İlk 20 dakikada karşı kalede gole daha yakın olan taraf Başakşehir'di. Ancak bu dakikadan sonra inisiyatif tamamen ev sahibi ekibe geçti. 20'de Tijaniç’in sert şutu defanstan kornere çıktı. Korner yeni bir kornerle sonuçlandı ancak sonuç çıkmadı. 22'de kaptan İsmail'in önünü boşaltıp çektiği şut Muhammed'de kaldı. Göztepe'nin iyice baskı kurduğu bu dakikalarda 23'te Romulo, Ahmet'e uzattı, onun sert şutu önce defansa sonra Muhammed'e çarpıp Romulo’nun önüne düştü; onun gollük vuruşunu Muhammed kornere çelmeyi başardı. Fakat Göztepe bir dakika sonra golü buldu; karambolde kafalardan seken topu Kubilay indirdi, Furkan takımını öne geçirdi;1-0.

Göztepe'nin baskısı golden sonra da sürdü; 30'da Ahmet sağdan karşı tarafta demarke pozisyonda olan İsmail'i gördü, onun nefis sol volesi az farkla dışarı çıktı. 37'de Başakşehir kalesini Tijaniç yokladı, sert şutu üstten az farkla dışarı çıktı.

38'de Göztepe'de ilk yarının ikinci sakatlığı yaşandı; kaptan İsmail ikili mücadelede ciddi sakatlanınca sedye ile sahayı terk ederek yerini Nielsen'e bıraktı. 42'de Göz Göz aradığı ikinci golü buldu; Romulo’nun nefis ara pasıyla buluşan Kubilay skoru 2-0'a getirdi. 45+5'te Ahmet'in sert gollük şutunu Muhammed parmak uçlarıyla kornere çeldi. Yediği dört gole karşın akşamın başarılı ismi Muhammed, 45+8'de sahanın yıldızı Romulo’nun frikiğini, 45+11'de aynı oyuncunun şutunu bloke etmeyi başardı.

GÖZ GÖZ İKİNCİ YARIDA DA ÜSTÜNLÜĞÜ BIRAKMADI

Göztepe ikinci yarıya Kubilay-Emersonn değişikliği ile başlarken, Başakşehir üç değişiklik birden yaptı. Ancak hafta içi oynadığı kupa yarı finaline karşın olağanüstü bir performansla sahanın her yerine basan, önde baskıyı sürdüren, fevkalade yardımlaşan Göz Göz oyunun kontrolünü ve hakimiyetini elden bırakmadı.

51'de gelişen Göztepe atağında Romulo’yu indiren Ba'ya sarı kart çıktı. Muhammed, 52'de Tijaniç’in frikiğine Emersonn'un kafasını, 54'te Romulo’nun plasesini güçlükle kornere çeldi. Başakşehir'in ikinci yarıdaki kayda değer tek şutu 56'daydı; Operi'nin gollük vuruşunu Lis çıkardı. Hemen ardından günün çalışkan ve başarılı ismi Tijaniç’in çaprazdan gollük şutu direk dibinden dışarı çıktı. 63'te konuk ekip şanslıydı; Romulo ceza alanında kaptığı topu aşırtma vuruşla kaleye gönderdi fakat az farkla dışarı çıktı. Göztepe ataklarının birbirini izlediği bu anlarda 65'te fark üçe çıktı; Tijaniç'in söküp sıfırdan kontrol edip yerden çıkardığı topu Ahmet nefis bir plase ile sağ çaprazdan uzak köşede ağlarla buluşturdu; 3-0. 74'te Furkan'a sarı kart çıktı sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında. Oyuna sonradan giren Deniz'in kaleye paralel frikiğine yine sonradan oyuna girip kafayı vuran Keny, skoru 3-1'e getirdi.

Golden sonra konuk ekibin yeni iki takviye ile ikinci gol arayışı Göztepe'nin agresif presiyle karşılaştı ve ev sahibi ekip inisiyatifi bırakmadı. 77'de Tijaniç, Emersonn'a uzattı, onun şutu üstten dışarı çıktı. 82'de Crespo sarı kart gördü. 84'te orta alanda dinamo gibi çalışarak yorulan Tijaniç ve Ahmet çıkarken yerlerine Matsuki ve Hugo girdi. Oyunun son bölümlerinde ev sahibinin Romulo'nun inanılmaz gayreti ile gol arayışı sürdü. Güzelyalı Boğası 85'te sökerek götürdüğü topu elverişli pozisyondaki Ogün'e çıkardı, onun şutu üstten dışarı çıktı. 86'da Güzelyalı Boğası bir daha sahneye çıktı, Başakşehir defansını soldan adeta dağıttı, altı pasta sağdaki Emersonn'u gördü, ona topu ağlarla buluşturmak kaldı; 4-1.

ÖZLENEN GÖZ GÖZ

Göztepe bu sonuçla şeytanın bacağını 12. haftada kırıp yeniden 3 puanı farklı bir galibiyetle üstelik üst düzey bir mücadele ve güzel bir oyunla alırken alkışı hak etti. Taraftar, ligin ilk yarısındaki rakibi 'ısıran' Göz Göz'ü özlemişti ve bulduğu için de çok mutluydu. Hakikaten dün akşamki Göztepe'yi kutluyorum. Hem de Trabzonspor'la hafta içinde deplasmanda oynanan zorlu kupa yarı finaline karşın dün akşamki performansa şapka çıkarmak gerekir. Sahadaki hemen herkes görevini yaptı. Son vuruşlardaki kalite yeterli olsa, bazı pozisyonlarda acele edilmese skor daha da farklı olabilirdi. Çok sayıda korner kullanılmasına ve uzun boy avantajına sahip oyunculara karşın sonuca gidilemedi. Heliton, defansta sigorta gibiydi. Dennis, Tijaniç çok iyiydi. "Güzelyalı Boğası" Romulo’ya "helal olsun" diyorum başka birşey demiyorum. Aşk olsun sana çocuk. Dün akşam takım için oynadı, Her atakta pozisyonun içindeydi. Herşeyini verdi sahada. Gol yapamadı ama iki asistle skora katkı verdi.

BAŞAKŞEHİR ŞAŞIRTTI

Başakşehir'in usta ve tecrübeli ayakları agresif ve baskılı rakip karşısında etkili olamadı. Muhammed gibi başarılı bir kalecileri olmasa, Göztepeli oyuncuların son vuruş kalitesi iyi olsa sahadan çok daha farklı bir yenilgi ile ayrılabilirdi.

SARI KIRMIZILILARIN BUNDAN SONRAKİ HEDEFİ

Göztepe haftayı 43 puanla 8. sırada kapattı. Gelecek hafta ligden düşen Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Kupada yarı finalde stop diyen, Avrupa rüyssını bitiren Göztepe'nin hedefi artık ligi olabilecek en üst sırada bitirmek, dün akşamki gibi kendi karakterini sahaya yansıtıp iyi sonuçlar alarak taraftarını mutlu etmek. Maçtan sonra çok keyifli gördüğüm Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile oldukça 'kaynattık'. Bu ilginç sohbetteki konuyu ayrı bir yazıda işleyeceğimi not edeyim.