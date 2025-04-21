Salihli’de Hıdırellez ve Yörük Kültür Festivali coşkusu

Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:52

Güncelleme: 21.04.2025 - 15:52

Manisa’nın Salihli ilçesinin Oraklar Mahallesi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hıdırellez ve Yörük Kültür Festivali coşkusu yaşandı. Baharın gelişini müjdeleyen bu özel günde, yüzlerce yurttaş doğayla, kültürle ve geleneklerle iç içe bir gün yaşadı. Etkinlik boyunca Yörük çadırları kuruldu, halk oyunları sergilendi, yöresel lezzetler ve el emeği ürünler vatandaşlarla buluştu. Çocuklara yönelik eğlencelerle şenlenen festival, Oraklar halkı başta olmak üzere çevre mahallelerden gelen konukların da katılımıyla kültürel bir şölen havasında geçti.

Festivalde konuşan Salihli Belediye Başkanı Av. Mazlum Nurlu, Hıdırellez’in yalnızca doğanın uyanışı değil, aynı zamanda birlik ve bereketin de simgesi olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada, bereketin, umudun, doğanın uyanışının ve birlikteliğin günü olan Hıdırellez’i; Salihli’mizin tertemiz yürekli Yörük insanlarıyla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yörük kültürünün Anadolu’nun ruhunu taşıdığını belirten Nurlu, “Yörük demek, sadelik, samimiyet ve direnç demektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Toros dağlarına bir bakın. Eğer orada bir Yörük çadırı tütüyorsa, bayrağım da dalgalanıyor demektir’ Bu söz bizler için umut ve kararlılığın pusulasıdır” ifadelerini kullandı.