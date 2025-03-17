Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar tatil için Çeşme'ye geldi

Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:12

Güncelleme: 17.03.2025 - 16:12

Ukraynalı çocuklar savaşın etkilerinden uzak, moral bulmaları ve farklı kültürlerle kaynaşmaları amacıyla "Umut Köprüsü" projesi kapsamında Çeşme ilçesine geldi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ve Alaçatı Turizm Derneği'nin desteğiyle gerçekleştirilen projeyle, Ukrayna'nın Sumy bölgesinden gelen 25 çocuk ve anneleri Çeşme'de ağırlanıyor. Savaşın etkilerinden uzak, moral bulmaları ve farklı kültürlerle kaynaşmaları amacıyla düzenlenen projeyle çocuklar, ilçede bir hafta boyunca bir otelde konaklayarak hem tatil yapacak hem de düzenlenen çeşitli kültürel ve sportif etkinliklere katılacak. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Maslahatgüzar Oleksii Chernyshev, karşılama öncesi düzenlenen toplantıda, bu önemli girişime destek verenlere teşekkür ederek, çocukların güzel ve unutulmaz bir tatil geçirmelerini diledi.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal da projenin savaşın etkilediği çocuklara moral kazandırmayı ve onları kısa bir süreliğine de olsa travmatik ortamdan uzaklaştırmayı hedeflediğini anlattı. Projeye destek verenlere teşekkür eden Ünsal, "Bu çocuklara sevgi ve destek eli vererek, onların iyileşmesine ve yeniden gülümsemesine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Destekleriniz, bu çocukların hayatında büyük bir fark yaratacaktır. Hep birlikte umut köprüleri kuralım, savaşın gölgesinde büyüyen çocuklara bir nebze olsun moral ve umut olalım." diye konuştu. Proje kapsamında Alaçatı Ek Hizmet Binası'nda, savaş mağduru Ukraynalı çocukların yaptığı resimleri içeren "Ukrayna Rüyasının Yüzleri" sergisiyle savaş öncesi ve sonrası Ukrayna'daki şehirlerin sanal gerçeklik teknolojisi ile gösterildiği "Ukrayna'daki Savaşın VR Müzesi" adlı serginin açılışı da gerçekleştirildi.

DENİZLİ’DEN BARIŞ MESAJI

22 Mart'a kadar sürecek olan etkinlik kapsamında kente gelen heyeti ağırlayan, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Çeşme’de böyle bir projeye ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, “Ukrayna’da yaşanan savaşı dünya olarak üzülerek takip ediyoruz. Dileğimiz her zaman kadınların, çocukların savaşın gölgesinden uzak, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesi. Tüm çocukları, ebeveynleri ile ağırlamaktan onur duyduk. Böyle bir projeye Çeşme’de ev sahipliği yapıyor olmak çok önemli. Önemli olan her zaman dayanışma ve tabii ki kardeşlik. Burada evinizde gibi hissetmenizi diliyorum” dedi. Başkan Denizli, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

SANATLA DAYANIŞMA

Ayrıca bu girişim kapsamında, iki özel serginin açılışı da yapıldı. Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası Sergi Salonu’ndaki, “Ukrayna Rüyasının Yüzleri" ve "Ukrayna'daki Savaşın VR Müzesi" sergileri, Ukrayna halkının direncini, hayallerini ve mücadelelerini gözler önüne seren güçlü bir bakış sunarak, derin bir düşünme ve bağ kurma fırsatı sağlamayı amaçlıyor.