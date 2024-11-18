SDD İzmir Şubesi’nden gazetemize ziyaret

Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:46

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:46

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) İzmir Şube başkanı Cengiz Onur ve dernek yönetim kurulu gazetemizin Ege Bölge temsilcisi Mehmet Şakir Örs’ü ziyaret etti. Ziyarette; AKP, CHP’ nin yerel yönetimler performansını İzmir üzerinden değerlendirip eleştirilirken, İzmir'de ki sosyal demokrat belediyelerin göstereceği başarı veya başarısızlık tartışıldı. AKP belediyeciliği insanı edilgen ve muhtaç hale getiren politikaları ile insanı tembelleştiren sadaka kültürünü esas alan bir belediyecilik anlayışına sahip olduğu CHP’li belediyelerinse sosyal demokrat, insanı odak alan, üretken politikalar uygulamak zorunda olduğuna dikkat çekildi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK TARZINI YENİ NESİLLERE AKTARACAĞIZ”

SDD İzmir Şube Başkanı Onur, sosyal demokrasinin genel iktidarı yakalaması için belediyelerin göstereceği performansın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bunun için SDD olarak son 10 yılda İzmirde yerel yönetimler ve sosyal demokrat belediyecilik konusunda çok etkinlikler yaptık. Son dönemde Aralık 2023’te Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde tüm gün süren ‘Yerel Yönetimler Çalıştayı’ son olarak 9 Kasım Cumartesi günü de şehir plancısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’in sunum ile ‘Sosyal Demokarat Belediyeciliğin Yol Haritası’ konulu toplantıyı yaptık. Ayrıca bu çalışma döneminde ‘Kent Söyleşileri’ konulu bir etkinlikler serisini Karşıyaka'da başlattık. 26 Kasım’da da ikincisini Çarşı Kültür merkezinde yapacağız. Amacımız, bu söyleşi dizisini İzmir’in diğer ilçelerinde yayarak ilçeler, ilçelerdeki bazı semtlerin ruhunu, geçmişini, kültürünü yaşam tarzını yeni nesilere aktarmaktır” diye konuştu.

Yakın zamanda “Geçmişten Geleceğe Sosyal Demokrasi ve CHP” başlıklı bir etkinlik düzenleyeceklerini aktaran Onur, “CHP’nin eski genel başkanları ve 80 öncesi bakanlık yapmış duayen siyasetçiler ile son dönemlerde yaptıkları çalışmalar ile ile öne çıkan kamuoyunda başarılı bulunan genç siyasetçileri aynı platformda bir araya getirerek, geçmişten ders alarak geleceğin sosyal demokrat siyasetini belirlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.