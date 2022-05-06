Susurluk Çayı siyaha büründü

06 Mayıs 2022 Cuma, 06:18

Sanayi atıkları Bandırma ilçesinden Marmara Denizi’ne dökülen bu çaylardaki kirlilik, tedirginliğe neden oldu. Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, çayların kenarındaki sanayi kuruluşlarının atıkları, evsel atıklar, tarımsal üretimden kaynaklanan azot ve fosfatlı ilaçların drenaj yoluyla buraya aktığını belirtti. Bu bölgelerde arıtma tesislerinin bir an önce yapılması ve faaliyete geçirilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Mutlu, şöyle konuştu: “Arıtma tesisleri yapılmalı ve var olanlar da çalıştırılmalı. Bunlar yapılmadan Marmara Denizi ve Marmara Denizi’ni besleyen çaylardaki kirliliğin önüne geçmek mümkün değil. Biz ilgilileri ve yetkilileri zaman zaman uyarıyoruz. Eylem planlarını hayata sokmalarını istiyoruz ama yeteri kadar çalışmanın yapılmadığını üzülerek görüyor ve tanık oluyoruz. Özellikle bu kirli sularda yaşayan balıklar ve sulanan tarımsal ürünleri yiyen insanlar da hastalıklara yakalanmakta. Bu hastalıklardan bir tanesi de kanser.” İnsan sağlığı için kirliliğe karşı önlem alınması gerektiğini belirten Mutlu, “Ayrıca buradaki ekosistem de zarar görüyor. Bu çaylarda ve göllerde yaşayan balık ve canlı türlerinin popülasyonunda da bir azalma söz konusu” dedi.