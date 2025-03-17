Tek devrelik Göztepe bir puanla yetindi

Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:05

Güncelleme: 17.03.2025 - 09:05

Aşırı sakatlıklar yüzünden ayarı kaçan, oyun olarak kimliğinden büyük ölçüde uzaklaşan ve son altı haftadan sadece 2 puan çıkararak Avrupa hedefinden uzaklaşan Göztepe'nin Solet gibi Djalma'nın da sezonu kapatmasıyla canı sıkılmıştı. Koray da kart cezası nedeniyle Eyüpspor maçı kadrosunda yoktu. Göztepe sahaya; Lis-Bokele, Heliton, Furkan- Nielsen, Dennis, Matsuki, Miroshi, İsmail- Romulo, Juan 11'i ile çıktı. Tijaniç'in yanında sakatlığı geçen Taha da kulübede kaldı.

Eyüpspor'da eski Göztepeli Halil yedek soyunup ikinci yarıda oyuna girerken Yalçın ve Tayfur eski takımlarına karşı Eyüpspor formasıyla ilk 11'de sahaya çıktılar.

GÖZTEPE'NİN SULTANLARI

Bu arada 1. Lig’de şampiyon olan ve Sultanlar Ligi'ne yükselen Göztepe Kadın Voleybol Takımı kupa ile maç öncesi Göztepe Gürsel Aksel’de tur attılar. Tribünler ve ısınmadaki futbolcular 100. yılda şampiyon olan voleybolcuları alkışladı.

ÖZKAYA TRİBÜNLERİ DOLAŞTI

Eyüpspor başkanı Murat Özkaya, maç öncesinde Göztepe tribünlerini dolaşarak alkışladı, tribünler de ona alkışla karşılık verdi. Özkaya, maç sonunda da Güney Tribünü önüne gelerek Göztepeli taraftarlarla konuştu.

VASATIN ÇOK ALTINDA BİR İLK YARI

Maçta ilk yarının 40'ncı dakikasına kadar Göztepe gerçek kimliğinden oldukça uzak, tanınmaz bir haldeydi. Orta alan mücadelesi şeklinde seyreden ilk yarıda Göztepe'nin ilk kaydedeğer atağı 41'de geldi; Romulo-Juan paslaşmasında Juan yayın üzerinde biçildi. Romulo’nun frikiğini günün başarılı ismi Berke kornere çeldi. 44'te İsmail sol kanattan çok güzel kesti ama Nielsen elverişli olsa da topla buluşamadı. Devre biterken Dennis ara pasıyla Romulo’yu gördü, onun plasesini Berke inanılmaz uzayarak iki hamlede aldı.

İKİNCİ YARIDA KENDİNİ BULAN GÖZ GÖZ

İkinci yarıya Matsuki’nin yerine Tijaniç'i alarak başlayan Göz Göz daha organize ve atak başladı ve rakibinin üzerine giderek oyunu rakip alana yıktı. 61'de İsmail'in altı pastan gollük vuruşunu Berke kornere çelmeyi başardı.

63'te konuk ekipte Emre Akbaba-Halil değişikliğinden iki dakika sonra soldan gelişen ani atakta Halil'in ceza alanına kestiği topa gelişine dokunan Tayfur beklenmedik şekilde Lis'i avladı;1-0.

Golden sonra Göztepe'nin baskısı arttı. 67'de Juan'ın soldan kestiği topa Eyüpspor defansı elle müdahale edince VAR incelemesi sonucunda verilen penaltıyı Rômulo gole çevirdi ve eşitliği sağladı. 73'te sahneye bir kez daha Güzelyalı Boğası çıktı; ceza çizgisi üzerinden sert vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı. Ardından gelişen ve faulle kesilen Eyüpspor atağında itiraz sonucu Tayfur kırmızı, Umut Meraş'a sarı kart çıktı. 77'de Dorukhan'ın kaleyi bulan yerden frikiğini Lis köşede çeldi. 77-82 arasında Göztepe 10 kişi kalan rakibinin karşısında baskıyı artırdı. 78'de Juan taşıyıp getirdiği topu Romulo’ya uzattı, onun yakın mesafeden vuruşu yan direğe dokunarak dışarı çıkarken Eyüpspor şanslıydı. Bir dakika sonra gelişen atakta bu kez Juan'ın karşı karşıya vuruşu üstten dışarı çıktı.

Göztepe'de 82'de Juan-Emersonn, 84'te de Ahmet-Dennis, Nielsen-Kubilay değişikleri olsa da enyeresan şekilde maçın geride kalan dakikalarında ve 7 dakikalık uzatmada topu ayağında tutan ve duran top bulan takım Eyüpspor oldu.

FUTBOL İKİ DEVRE VE 90 DAKİKA

Sonuçta, ilk yarıda son 5 dakikada uyanan ve ancak ikinci yarıda kimliğini önemli ölçüde sahaya yansıtan Göztepe, kaçırdığı önemli gol fırsatlarıyla üzüldü ve 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Göztepe, haftalardır tek devrede Stoliov'un ezberlettiği futbolu sahaya yansıtabiliyor. Bu bazen ilk yarı bazen de dünkü gibi ikinci yarı oluyor. Oysa futbol iki devre ve 90 dakika. Stoliov bu sorunu çözemezse ve takımının kapasitesini 90 dakikaya çıkaramazsa kalan haftalarda Göz Göz sıkıntıya girebilir ve birkaç basamak daha aşağı inebilir. Benden söylemesi.

STOİLOV FORMSUZ

Stoilov'un formsuzluğu sürüyor! Kendi evinizde oynuyorsunuz ve elinizdeki en kreatif orta alan oyuncusu Tijaniç'i kenarda başlatıyorsunuz! Oysa Göztepe'nin en başarılı olduğu haftalar Tijaniç ile Romulo’nun birlikte oynadığı haftalar. Nitekim Tijaniç 20'de tek başına ısınmaya gönderildi ve 46'da da oyundan alındı ama koca bir ilk yarı geride kalmıştı. Şuna hiç aklım ermiyor; siz 20'de durumu görüp oyuncuyu ısıtmaya gönderiyorsunuz madem, 25-30'da da değişiklik yapabilirsiniz. İlle de 46 neden? Nasılsa 5 oyuncu değiştirme hakkınız var. Bana sakın çıkarılacak oyuncu harcanmış hisseder demeyin, ona durumu izah edersiniz. Öte yandan rakip 10 kişi kalmışken Juan'ın oyundan alınması da hataydı. Dar alanda güzel işler yapan ve son bölümde topu ileride tutacak bu oyuncunun çıkarılması iyi olmadı. Emersonn ısınamadan maç bitti.

YASİN KOL'DAN BERBAT YÖNETİM

Dünkü maçta orta hakem Yasin Kol, çok kötü bir performans ortaya koydu. Matsuki'ye ilk itirazında sarı kartını çıkardı ancak sürekli itirazına ve aşırı el kol hareketlerine, çenesine karşın Emre Mor'a kart göstermek için 43 dakika bekledi. Daha 6'da ilk faulde Nielsen'e gösterdiği sarı kart ağırdı. Kabak gibi penaltıya uzun bir görüşme sonucunda ancak VAR ekranında bakarak ikna oldu. Eyüpsporlu oyuncuların ağır hareketlerine, sıklıkla yere yatarak oyunu çirkinleştirmelerine göz yumdu. Rakip kaleye yakın yerden taç atılacakken maçı bitirmesi bile kendisi adına yüz kızartıcıydı!

GÖZ GÖZ 1 PUANLA BERABER ROMULO’YU KAZANDI

Göztepe bu sonuçla 37 puana ulaştı ve 38 puanlı depremzede Gaziantep FK'nın altında yedinci sırada ama hemen arkasında 36 puanlı Başakşehir ile 35'er puanlı Trabzonspor ve Kasımpaşa yer alıyor. Son 7 maçtan 3 beraberlikle ancak 3 puan çıkarabilen Göz Göz'ün artık galibiyetle tanışması gerekiyor. Romulo’nun takıma katılması, golle ve gol pozisyonlarıyla buluşması o bakımdan takım adına umut verici. Göztepe'nin bir dahaki rakibi Trabzonspor. Zor bir maç fakat Stoliov'un 11 tercihi ve hamleleri doğru olursa, Eyüpspor maçının ilk yarısının son 5 ve ikinci yarısının ilk 35 dakikasındaki oyununu oynayan Göz Göz Trabzon'dan puan veya puanlarla dönebilir.